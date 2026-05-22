Amenzi după focarul de salmonella de la o nuntă organizată într-un hotel din Iași / Inspectorii au găsit bacteria într-o salată marinată

22 mai 2026, Articole / Reportaje
Amenzi după focarul de salmonella de la o nuntă organizată într-un hotel din Iași / Inspectorii au găsit bacteria într-o salată marinată
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a aplicat amenzi de peste 13.000 de lei în urma focarului de toxiinfecție alimentară izbucnit după o nuntă organizată la Hotel Capitol, unde inspectorii sanitari au confirmat prezența bacteriei Salmonella grup C într-o salată marinată servită invitaților, transmite Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu, a declarat că, pe baza datelor epidemiologice, 11 probe de coprocultură recoltate de la nuntași au avut rezultat pozitiv.

Totodată, analiza alimentului incriminat a indicat prezența aceleiași bacterii.

Amenzi pentru lipsa igienei

Potrivit DSP Iași, societatea SC Capitol SRL a fost sancționată cu amendă contravențională de 10.000 de lei pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a locurilor de muncă, utilajelor și suprafețelor de lucru.

„În urma aspectelor constatate şi pe baza rezultatelor buletinelor de analiză s-a sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 10.000 de lei persoana juridică SC Capitol SRL, pentru neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi sau dezinfecţie a locurilor de muncă, utilajelor, suprafeţelor de lucru. De asemenea, au fost aplicate şi două amenzi contravenţionale în valoare de 1.600 de lei unor ospătari pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de muncă”, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Voicescu.

- articolul continuă mai jos -

Două amenzi suplimentare, în valoare totală de 3.200 de lei, au fost aplicate unor ospătari pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală.

Măsuri dispuse de DSP

Inspectorii sanitari au dispus și o serie de măsuri obligatorii:

  • dezinfecția întregului spațiu;
  • reinstruirea personalului privind igiena mâinilor;
  • utilizarea corectă a substanțelor biocide;
  • monitorizarea punctelor de risc prin programul de autocontrol.

Aproximativ 50 de persoane au avut simptome

DSP Iași a început ancheta pe 13 mai, după ce aproximativ 50 de persoane au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară după participarea la nunta organizată la Hotel Capitol.

Potrivit autorităților:

  • 14 persoane au fost internate în spitale din Iași, Râmnicu Sărat, Huși și Brașov;
  • alte cinci persoane au ajuns în triajul Spitalului de Boli Infecțioase;
  • 33 de persoane au avut simptome, dar au rămas la domiciliu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
22 mai
APIA a eliberat peste 1.200 de adeverințe pentru fermieri în Campania 2026 / Fermierii pot folosi adeverințele pentru accesarea creditelor
APIA a eliberat peste 1.200 de adeverințe pentru fermieri în Campania 2026 / Fermierii pot folosi adeverințele pentru accesarea creditelor
Articole / Reportaje
22 mai
UE suspendă pentru un an taxele de import la unele îngrășăminte pe bază de azot. Măsura vine pe fondul scumpirilor și al tensiunilor din Orientul Mijlociu
UE suspendă pentru un an taxele de import la unele îngrășăminte pe bază de azot. Măsura vine pe fondul scumpirilor și al tensiunilor din Orientul Mijlociu
Articole / Reportaje
22 mai
Ilie Bolojan: Guvernul interimar nu poate face modificări majore în sistemul antigrindină
Ilie Bolojan: Guvernul interimar nu poate face modificări majore în sistemul antigrindină
Articole / Reportaje
22 mai
Asian Food Fest revine în Parcul Titan. Trei zile cu preparate asiatice, street food, deserturi japoneze și spectacole K-pop
Asian Food Fest revine în Parcul Titan. Trei zile cu preparate asiatice, street food, deserturi japoneze și spectacole K-pop
Articole / Reportaje
22 mai
Carlo Petrini, fondatorul mișcării „Slow Food”, a murit la 76 de ani / A transformat alimentația locală și agricultura sustenabilă într-o mișcare globală
Carlo Petrini, fondatorul mișcării „Slow Food”, a murit la 76 de ani / A transformat alimentația locală și agricultura sustenabilă într-o mișcare globală

Cele mai noi articole

Secretul biscuiților cu unt de arahide care rămân moi în interior și crocanți la exterior / Rețeta americană simplă pe care o faci în 30 de minute
Secretul biscuiților cu unt de arahide care rămân moi în interior și crocanți la exterior / Rețeta americană simplă pe care o faci în 30 de minute
VIDEO | Nutriția, parte esențială în tratamentul pacienților cu cancer renal. Specialiștii atrag atenția asupra rolului alimentației în recuperare/ Dietetician: „O masă mâncată cu liniște poate fi parte din tratament”
VIDEO | Nutriția, parte esențială în tratamentul pacienților cu cancer renal. Specialiștii atrag atenția asupra rolului alimentației în recuperare/ Dietetician: „O masă mâncată cu liniște poate fi parte din tratament”
Năut, fasole, linte și tofu: proteinele vegetale care pot susține glicemia stabilă și sațietatea după mese
Năut, fasole, linte și tofu: proteinele vegetale care pot susține glicemia stabilă și sațietatea după mese
Puiul hawaian gătit lent, cu sos dulce-sărat și ananas caramelizat. Rețeta simplă cu „gust de vacanță”
Puiul hawaian gătit lent, cu sos dulce-sărat și ananas caramelizat. Rețeta simplă cu „gust de vacanță”
Cazul restaurantului lui Copos de pe Tâmpa: Acces restricționat pe Tâmpa / Primarul Brașovului: „Vor exista doar situații de excepție bine definite”
Cazul restaurantului lui Copos de pe Tâmpa: Acces restricționat pe Tâmpa / Primarul Brașovului: „Vor exista doar situații de excepție bine definite”