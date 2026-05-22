Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a aplicat amenzi de peste 13.000 de lei în urma focarului de toxiinfecție alimentară izbucnit după o nuntă organizată la Hotel Capitol, unde inspectorii sanitari au confirmat prezența bacteriei Salmonella grup C într-o salată marinată servită invitaților, transmite Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu, a declarat că, pe baza datelor epidemiologice, 11 probe de coprocultură recoltate de la nuntași au avut rezultat pozitiv.

Totodată, analiza alimentului incriminat a indicat prezența aceleiași bacterii.

Amenzi pentru lipsa igienei

Potrivit DSP Iași, societatea SC Capitol SRL a fost sancționată cu amendă contravențională de 10.000 de lei pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a locurilor de muncă, utilajelor și suprafețelor de lucru.

„În urma aspectelor constatate şi pe baza rezultatelor buletinelor de analiză s-a sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 10.000 de lei persoana juridică SC Capitol SRL, pentru neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi sau dezinfecţie a locurilor de muncă, utilajelor, suprafeţelor de lucru. De asemenea, au fost aplicate şi două amenzi contravenţionale în valoare de 1.600 de lei unor ospătari pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de muncă”, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Voicescu.

Măsuri dispuse de DSP

Inspectorii sanitari au dispus și o serie de măsuri obligatorii:

dezinfecția întregului spațiu;

reinstruirea personalului privind igiena mâinilor;

utilizarea corectă a substanțelor biocide;

monitorizarea punctelor de risc prin programul de autocontrol.

Aproximativ 50 de persoane au avut simptome

DSP Iași a început ancheta pe 13 mai, după ce aproximativ 50 de persoane au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară după participarea la nunta organizată la Hotel Capitol.

