Ciocolata neagră a devenit în ultimii ani aproape un simbol al „dulcelui sănătos”. O vedem recomandată în diete, în planuri alimentare și în tot felul de variante premium, cu procente impresionante de cacao și ambalaje elegante. Dar cât adevăr există în spatele acestei reputații și, mai ales, putem mânca ciocolată neagră atunci când vrem să slăbim? Pentru că, da, atunci când vrei să slăbești, poftele alimentare sunt și mai greu de stăvilit.

Răspunsul este da, însă cu câteva condiții importante. Ciocolata neagră poate face parte dintr-o alimentație echilibrată chiar și într-un proces de slăbire, pentru că oferă gust intens și sațietate mai mare decât multe alte deserturi. Tocmai concentrația mare de cacao face ca, de multe ori, cantitatea consumată să fie mai mică. Oamenii tind să mănânce mai puține pătrățele de ciocolată neagră decât din variantele foarte dulci cu lapte. Pentru simplul fapt că te satură mai bine decât cea cu lapte. La ciocolata neagră simți intensitatea gustului de cacao, textura este mai cremoasă, nu zahărul este primul care îți rămâne în minte. Ci faptul că ai mâncat ceva bun.

Asta nu înseamnă însă că este un aliment „fără calorii”. Din contră, ciocolata neagră este foarte densă caloric, pentru că are multă grăsime provenită natural din untul de cacao. De aceea, diferența o face porția. Câteva pătrățele pot fi integrate ușor într-o zi echilibrată, însă o tabletă întreagă consumată frecvent poate sabota orice deficit caloric, chiar dacă produsul este premium și cu procent mare de cacao. În plus de asta, nu exagerăm doar cu ciocolata, nu? Mai avem și alte „păcate” și astfel se adună câte puțin de la fiecare la excedentul de calorii.

Cum alegem, însă, o ciocolată neagră de calitate?

Primul lucru la care trebuie să ne uităm este lista de ingrediente. În mod ideal, primul ingredient ar trebui să fie masa de cacao sau pasta de cacao, nu zahărul. Cu cât zahărul apare mai sus pe listă, cu atât produsul este mai departe de ideea de ciocolată neagră autentică.

În general, o ciocolată cu peste 70% cacao este considerată o variantă mai bună din punct de vedere nutrițional. Are de obicei mai puțin zahăr și o concentrație mai mare de compuși proveniți din cacao, inclusiv polifenoli și antioxidanți. Totuși, asta nu înseamnă că automat devine „aliment de dietă”. Procentul mare de cacao reduce zahărul, dar nu elimină aportul caloric.

Sunt pe piață foarte multe sortimente de ciocolată neagră. Unele combinate cu nuci sau diverși sâmburi sau fructe uscate. Este bine să luați totuși o ciocolată neagră simplă sau cel puțin să vă uitați la lista de ingrediente pentru că de obicei ele ascund mai mult zahăr.

Este potrivită și pentru copii?

Mulți părinți se întreabă dacă este potrivită și pentru copii. În cantități mici, da, poate fi introdusă ocazional, mai ales dacă alegem variante mai simple și fără foarte multe ingrediente adăugate. Interesant este că, de multe ori, copiii sunt mai agitați după ciocolata cu lapte decât după cea neagră. Nu neapărat din cauza cacao-ului, ci pentru că variantele cu lapte conțin de regulă mult mai mult zahăr. Zahărul oferă energie rapidă și poate accentua agitația, mai ales la copiii sensibili sau deja obosiți.

Din păcate majoritatea ciocolatei pentru copii are și cel mai crescut aport de zahăr. Sper și aștept ca această anomalie pe piață să fie reglementată cât mai curând. Nu de alta, dar tot ceea ce se face, cel puțin, cadou copiilor conține această ciocolată special destinată lor ce conține mult zahăr.

Cacaoa conține și ea compuși stimulanți, precum teobromina și cantități mici de cofeină, motiv pentru care unii copii mai sensibili pot deveni mai energici și după ciocolata neagră. De aceea, momentul consumului contează. Nu este cea mai bună alegere seara târziu, mai ales pentru copiii mici.

Atenție la ingredientele adăugate

Pe piață există și foarte multe variante de ciocolată neagră cu fructe confiate, caramel, biscuiți, creme sau cantități mari de nuci și semințe. Unele dintre ele pot fi gustoase și interesante, însă trebuie să înțelegem că ele cresc foarte mult aportul caloric și, uneori, și cantitatea de zahăr. Fructele confiate, de exemplu, sunt adesea bogate în zahăr adăugat, chiar dacă sună sănătos pe ambalaj și arată senzațional.

Nucile și semințele pot aduce un plus nutritiv și grăsimi bune, însă și ele cresc densitatea calorică. Asta nu le face „rele”, dar contează porția și frecvența consumului.

Ce sunt nibs-urile de cacao

Tot mai populare au devenit și boabele sau nibs-urile de cacao, practic bucăți de sâmburi de cacao minim procesați. Acestea au un gust mai amar și mai intens decât ciocolata și sunt foarte bogate în compuși naturali ai cacao-ului. Pot fi folosite ca gustare, ca înlocuitor de ciocolată, ca ceva ușor de luat pe drum și care dă energie sau pentru cei care vor gust de cacao fără zahărul din ciocolată. În acest fel nici nu

Totuși, nici ele nu sunt magice și nici nu „topesc grăsimea”, așa cum promit uneori reclamele din online. În nutriție, contextul general al alimentației contează mult mai mult decât un singur ingredient sau ce faci la o anumită oră sau masă din zi.

Poate cea mai sănătoasă relație cu ciocolata este aceea în care nu o transformăm nici în „aliment interzis”, nici în „superaliment miraculos”. Nici un aliment despre care se spune că ajută în slăbit nu o să vă ajute cu adevărat fără deficit caloric.

Ciocolata neagră poate exista într-un stil de viață echilibrat, inclusiv atunci când vrem să slăbim, atât timp cât rămâne o plăcere moderată și nu o sursă zilnică de exces caloric.