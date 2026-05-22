Ilie Bolojan: Guvernul interimar nu poate face modificări majore în sistemul antigrindină

22 mai 2026, Articole / Reportaje
Ilie Bolojan: Guvernul interimar nu poate face modificări majore în sistemul antigrindină
Sursa foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu are competențele necesare pentru a face modificări substanțiale în sistemul antigrindină, în contextul actualului interimat. Potrivit acestuia, sectorul se află în subordinea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se confruntă de mai mult timp cu probleme legate de firmele care operează sistemul și de mecanismele de plată.

„Zona de anti-grindină a fost și este în subordine a Ministerului Agriculturii. Știu din discuțiile pe care fostul ministru Barbu mi le-a prezentat că erau probleme legate de această zonă, de societățile care aveau dreptul să lanseze, de exemplu, rachete anti-grindină, de sistemul de plăți pentru acest tip de servicii. Dar este evident că modificări substanțiale în această zonă sau în alte zone care țin de politici publice, actualul guvern nu le mai poate face, dat fiind situația de interimat”, a declarat Bolojan, potrivit MEDIAFAX.

Divergențe între agricultori privind sistemul antigrindină

Șeful Executivului a explicat că, în această perioadă, Guvernul se concentrează pe administrarea proiectelor deja începute și pe rezolvarea urgențelor legate de fondurile europene și investițiile aflate în derulare.

Totodată, premierul a făcut referire la diferențele de opinie dintre agricultori în ceea ce privește eficiența și impactul sistemului antigrindină. Potrivit lui Bolojan, există poziții diferite între fermierii care dețin plantații irigate și cei care practică agricultură fără sisteme de irigații.

- articolul continuă mai jos -

„Astăzi putem să administrăm ceea ce avem, să încercăm să rezolvăm aceste urgențe care țin de fondurile europene, de celelalte proiecte foarte importante pentru România, dar probleme care necesită competențe de guvern cu depline puteri nu le putem rezolva în această zonă. Știu de speța în general, de abordările diferite dintre cei care au plantații irigate și cei care fac agricultură fără irigații pe aceste teme. Și sigur, va trebui găsită o soluție în anii următori”, a conchis premierul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
22 mai
Asian Food Fest revine în Parcul Titan. Trei zile cu preparate asiatice, street food, deserturi japoneze și spectacole K-pop
Asian Food Fest revine în Parcul Titan. Trei zile cu preparate asiatice, street food, deserturi japoneze și spectacole K-pop
Articole / Reportaje
22 mai
Carlo Petrini, fondatorul mișcării „Slow Food”, a murit la 76 de ani / A transformat alimentația locală și agricultura sustenabilă într-o mișcare globală
Carlo Petrini, fondatorul mișcării „Slow Food”, a murit la 76 de ani / A transformat alimentația locală și agricultura sustenabilă într-o mișcare globală
Articole / Reportaje
22 mai
Vremea extremă afectează culturile din Europa / Raportul MARS avertizează că este un risc mare pentru producții
Vremea extremă afectează culturile din Europa / Raportul MARS avertizează că este un risc mare pentru producții
Articole / Reportaje
21 mai
Orășelul de pe „Coasta Amalfi a Irlandei” unde localnicii au boicotat o celebră rețea de cafenele pentru a salva afacerile independente
Orășelul de pe „Coasta Amalfi a Irlandei” unde localnicii au boicotat o celebră rețea de cafenele pentru a salva afacerile independente
Articole / Reportaje
21 mai
Un medic susține că prea multă igienă ne slăbește imunitatea: „Mâncarea de stradă și contactul cu praful pot întări organismul”
Un medic susține că prea multă igienă ne slăbește imunitatea: „Mâncarea de stradă și contactul cu praful pot întări organismul”