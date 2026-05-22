Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu are competențele necesare pentru a face modificări substanțiale în sistemul antigrindină, în contextul actualului interimat. Potrivit acestuia, sectorul se află în subordinea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se confruntă de mai mult timp cu probleme legate de firmele care operează sistemul și de mecanismele de plată.

„Zona de anti-grindină a fost și este în subordine a Ministerului Agriculturii. Știu din discuțiile pe care fostul ministru Barbu mi le-a prezentat că erau probleme legate de această zonă, de societățile care aveau dreptul să lanseze, de exemplu, rachete anti-grindină, de sistemul de plăți pentru acest tip de servicii. Dar este evident că modificări substanțiale în această zonă sau în alte zone care țin de politici publice, actualul guvern nu le mai poate face, dat fiind situația de interimat”, a declarat Bolojan, potrivit MEDIAFAX.

Divergențe între agricultori privind sistemul antigrindină

Șeful Executivului a explicat că, în această perioadă, Guvernul se concentrează pe administrarea proiectelor deja începute și pe rezolvarea urgențelor legate de fondurile europene și investițiile aflate în derulare.

Totodată, premierul a făcut referire la diferențele de opinie dintre agricultori în ceea ce privește eficiența și impactul sistemului antigrindină. Potrivit lui Bolojan, există poziții diferite între fermierii care dețin plantații irigate și cei care practică agricultură fără sisteme de irigații.

„Astăzi putem să administrăm ceea ce avem, să încercăm să rezolvăm aceste urgențe care țin de fondurile europene, de celelalte proiecte foarte importante pentru România, dar probleme care necesită competențe de guvern cu depline puteri nu le putem rezolva în această zonă. Știu de speța în general, de abordările diferite dintre cei care au plantații irigate și cei care fac agricultură fără irigații pe aceste teme. Și sigur, va trebui găsită o soluție în anii următori”, a conchis premierul.