Gustările nocturne au o reputație proastă, dar complet nemeritată. Atâta timp cât faci alegerile corecte, o gustare înainte de culcare nu doar că nu adaugă kilograme în plus, dar poate fi biletul tău către un somn profund și odihnitor, transmite MEDIAFAX.

Conform experților citați de Real Simple, secretul constă în nutrienții care susțin ritmul circadian (ceasul biologic al organismului). Gustările ideale pentru seară ar trebui să fie bogate în fibre, magneziu, triptofan, melatonină, vitamina D și acizi grași omega-3. Acești compuși reduc inflamația, relaxează sistemul nervos și te ajută să adormi mult mai repede.

10 gustări ideale pentru seară, recomandate de nutriționiști

Dacă ți se face foame înainte de culcare, iată ce poți alege fără regrete:

Nuci și migdale: O opțiune excelentă dacă poftești la ceva sărat și crocant. Vin la pachet cu un mix perfect de omega-3, melatonină, magneziu și fibre.

Smoothie cu cireșe acre: Cireșele acre sunt printre puținele surse naturale bogate în melatonină (hormonul somnului). Combină-le într-un bol cu fulgi de ovăz și fructe de pădure pentru o gustare completă.

Somon afumat pe biscuiți integrali: Somonul oferă o doză generoasă de omega-3 și vitamina D. Întinde puțină brânză cremă pe biscuiți din cereale integrale, adaugă somonul și un strop de mărar pentru o gustare gourmet și sățioasă.

Ovăz la macerat (Overnight oats) cu semințe de chia: O gustare care se prepară singură la frigider în timpul zilei. Conține melatonină, magneziu și fibre care mențin glicemia stabilă pe parcursul nopții.

Rulouri de curcan: Carnea de curcan este faimoasă pentru conținutul de triptofan, un aminoacid esențial care stimulează producția de serotonină și melatonină. Rulează câteva felii subțiri cu salată verde și roșii.

Iaurt cu fructe și granola: Iaurtul aduce un aport bun de triptofan și vitamina D. Presară deasupra semințe de chia sau de cânepă pentru un plus de grăsimi sănătoase.

Legume proaspete cu sos de brânză de vaci: Brânza de vaci conține proteine cu eliberare lentă (cazeină) și triptofan. Amestecă-o cu ierburile aromatice preferate și folosește-o ca sos (dip) pentru fâșii de ardei, castraveți sau morcovi.

Popcorn simplu: Popcornul este, în esență, o cereală integrală. Dacă alegi o variantă făcută cu aer cald, cu foarte puțină sare și fără unt sau zahăr, ai o gustare ușoară, voluminoasă și săracă în calorii.

Biscuiți integrali cu brânză: Brânza combină calciu și triptofan, o asociere ideală care ajută creierul să secrete melatonină și să instaleze starea de relaxare.

Omletă rapidă: Ouăle sunt o super-hrană: se prepară în 2 minute, oferă proteine de calitate superioară, vitamina D și o doză naturală de melatonină.

Inamicii somnului: Ce trebuie să eviți după cină

Dacă vrei să te trezești cu adevărat odihnit, asigură-te că elimini din meniul de seară următoarele produse: