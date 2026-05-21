Postul intermitent a devenit una dintre cele mai populare metode alimentare din ultimii ani, fiind asociat cel mai frecvent cu pierderea în greutate. Totuși, specialiștii spun că efectele sale ar putea depăși simpla reducere a kilogramelor. Un material Fitwirr arată că această strategie alimentară poate influența energia, funcțiile cognitive și procesele metabolice ale organismului. Cercetările disponibile sugerează însă că unele beneficii necesită studii suplimentare pentru confirmare pe termen lung.

Postul intermitent presupune alternarea perioadelor de alimentație cu intervale în care nu sunt consumate calorii. Printre cele mai cunoscute metode se află modelul 16:8, în care alimentația este permisă într-o fereastră de opt ore, și modelul 5:2, care presupune restricții calorice în anumite zile ale săptămânii.

Iată câteva dintre efectele pe care le-ar putea avea postul intermitent.

Nivelul de energie ar putea crește

Mulți oameni cred că săritul peste mese duce automat la oboseală și lipsă de energie. Materialul Fitwirr susține însă că efectul poate fi opus pentru unele persoane. În timpul perioadelor de post, organismul începe să utilizeze mai mult rezervele de grăsime drept sursă de energie. Acest proces poate reduce fluctuațiile mari ale glicemiei și poate limita episoadele de oboseală apărute după mese bogate în carbohidrați.

- articolul continuă mai jos -

Claritatea mentală și concentrarea ar putea fi influențate

Un alt efect menționat frecvent este îmbunătățirea concentrării și a clarității mentale. În timpul postului organismul produce cetone, molecule rezultate din utilizarea grăsimilor pentru energie. Acestea pot reprezenta o sursă mai stabilă de combustibil pentru creier comparativ cu glucoza. Unele studii au sugerat efecte pozitive asupra memoriei și proceselor de învățare, însă rezultatele nu sunt uniforme în toate cercetările.

Inima ar putea beneficia de schimbările metabolice

Conform unor cercetări, postul intermitent poate influența și anumiți indicatori asociați sănătății cardiovasculare. Mai multe studii au observat scăderi ale colesterolului, trigliceridelor și tensiunii arteriale, factori care sunt considerați importanți în evaluarea riscului cardiovascular. Totuși, experții subliniază că efectele pe termen lung sunt încă analizate.

Organismul activează procese de reparare celulară

Unul dintre cele mai discutate mecanisme asociate postului este autofagia. Acest proces reprezintă capacitatea organismului de a elimina și recicla componente celulare deteriorate. Cercetătorii consideră că fenomenul poate contribui la funcționarea mai eficientă a celulelor și ar putea avea un rol în procesele legate de îmbătrânire.

Echilibrul hormonal ar putea fi influențat

Materialul Fitwirr mai arată că postul poate modifica anumite mecanisme hormonale implicate în reglarea foamei și metabolismului. Sunt menționați hormoni precum leptina și grelina, implicați în controlul apetitului, precum și hormonul de creștere. Totuși, specialiștii atrag atenția că răspunsul organismului poate varia de la o persoană la alta.

Inflamația și recuperarea pot fi afectate

Inflamația este considerată un mecanism natural de apărare al organismului, însă atunci când persistă poate fi asociată cu diverse afecțiuni cronice. Potrivit cercetărilor citate în analiza Fitwirr, postul intermitent ar putea contribui la reducerea anumitor markeri inflamatori și a stresului oxidativ.

Relația cu alimentația se poate schimba

Unul dintre efectele mai puțin discutate este schimbarea modului în care oamenii percep foamea și alimentația. Potrivit autorilor articolului, postul poate ajuta unele persoane să distingă mai ușor între foamea reală și mâncatul determinat de plictiseală sau de factori emoționali. Specialiștii atrag însă atenția că postul intermitent nu reprezintă o soluție universală și nu este recomandat tuturor. Femeile însărcinate, persoanele cu anumite afecțiuni, copiii sau persoanele cu antecedente de tulburări alimentare ar trebui să consulte un medic înainte de adoptarea unei astfel de strategii alimentare.