Uniunea Europeană va suspenda, pentru o perioadă de un an, taxele de import pentru anumite îngrășăminte pe bază de azot, într-o încercare de a reduce presiunea asupra pieței și de a limita impactul creșterilor de prețuri din ultimele luni, transmite MEDIAFAX.

Decizia a fost anunțată vineri de Consiliul European și vizează produse precum ureea și amoniacul, două dintre cele mai utilizate îngrășăminte în agricultură.

Potrivit datelor Comisiei Europene, suspendarea taxelor vamale ar putea genera economii de aproximativ 60 de milioane de euro și ar contribui la diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

Rusia și Belarus rămân în afara măsurii

Oficialii europeni au precizat că măsura nu se aplică importurilor provenite din Rusia și Belarus, în contextul strategiei UE de reducere a dependenței față de cele două state.

Datele Comisiei arată că, în 2024, Uniunea Europeană a importat aproximativ 2 milioane de tone de amoniac și 5,9 milioane de tone de uree. Până acum, taxele vamale pentru aceste produse erau cuprinse între 5,5% și 6,5%.

Criza din Orientul Mijlociu influențează piața îngrășămintelor

Decizia vine într-un moment în care prețurile îngrășămintelor au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, regiune importantă pentru exporturile de îngrășăminte pe bază de azot și pentru livrările de gaze naturale utilizate în producția acestora.

Creșterea costurilor la energie și perturbările din lanțurile comerciale au avut efecte directe asupra pieței agricole europene, inclusiv asupra fermierilor care se confruntă cu cheltuieli mai mari pentru producție.