UE suspendă pentru un an taxele de import la unele îngrășăminte pe bază de azot. Măsura vine pe fondul scumpirilor și al tensiunilor din Orientul Mijlociu

22 mai 2026, Articole / Reportaje
UE suspendă pentru un an taxele de import la unele îngrășăminte pe bază de azot. Măsura vine pe fondul scumpirilor și al tensiunilor din Orientul Mijlociu
foto: pexels.com/@Igor Meghega
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Uniunea Europeană va suspenda, pentru o perioadă de un an, taxele de import pentru anumite îngrășăminte pe bază de azot, într-o încercare de a reduce presiunea asupra pieței și de a limita impactul creșterilor de prețuri din ultimele luni, transmite MEDIAFAX.

Decizia a fost anunțată vineri de Consiliul European și vizează produse precum ureea și amoniacul, două dintre cele mai utilizate îngrășăminte în agricultură.

Potrivit datelor Comisiei Europene, suspendarea taxelor vamale ar putea genera economii de aproximativ 60 de milioane de euro și ar contribui la diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

Rusia și Belarus rămân în afara măsurii

Oficialii europeni au precizat că măsura nu se aplică importurilor provenite din Rusia și Belarus, în contextul strategiei UE de reducere a dependenței față de cele două state.

Datele Comisiei arată că, în 2024, Uniunea Europeană a importat aproximativ 2 milioane de tone de amoniac și 5,9 milioane de tone de uree. Până acum, taxele vamale pentru aceste produse erau cuprinse între 5,5% și 6,5%.

Criza din Orientul Mijlociu influențează piața îngrășămintelor

Decizia vine într-un moment în care prețurile îngrășămintelor au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, regiune importantă pentru exporturile de îngrășăminte pe bază de azot și pentru livrările de gaze naturale utilizate în producția acestora.

- articolul continuă mai jos -

Creșterea costurilor la energie și perturbările din lanțurile comerciale au avut efecte directe asupra pieței agricole europene, inclusiv asupra fermierilor care se confruntă cu cheltuieli mai mari pentru producție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
22 mai
Asian Food Fest revine în Parcul Titan. Trei zile cu preparate asiatice, street food, deserturi japoneze și spectacole K-pop
Asian Food Fest revine în Parcul Titan. Trei zile cu preparate asiatice, street food, deserturi japoneze și spectacole K-pop
Articole / Reportaje
22 mai
Carlo Petrini, fondatorul mișcării „Slow Food”, a murit la 76 de ani / A transformat alimentația locală și agricultura sustenabilă într-o mișcare globală
Carlo Petrini, fondatorul mișcării „Slow Food”, a murit la 76 de ani / A transformat alimentația locală și agricultura sustenabilă într-o mișcare globală
Articole / Reportaje
22 mai
Vremea extremă afectează culturile din Europa / Raportul MARS avertizează că este un risc mare pentru producții
Vremea extremă afectează culturile din Europa / Raportul MARS avertizează că este un risc mare pentru producții
Articole / Reportaje
21 mai
Orășelul de pe „Coasta Amalfi a Irlandei” unde localnicii au boicotat o celebră rețea de cafenele pentru a salva afacerile independente
Orășelul de pe „Coasta Amalfi a Irlandei” unde localnicii au boicotat o celebră rețea de cafenele pentru a salva afacerile independente
Articole / Reportaje
21 mai
Un medic susține că prea multă igienă ne slăbește imunitatea: „Mâncarea de stradă și contactul cu praful pot întări organismul”
Un medic susține că prea multă igienă ne slăbește imunitatea: „Mâncarea de stradă și contactul cu praful pot întări organismul”

Cele mai noi articole

Secretul biscuiților cu unt de arahide care rămân moi în interior și crocanți la exterior / Rețeta americană simplă pe care o faci în 30 de minute
Secretul biscuiților cu unt de arahide care rămân moi în interior și crocanți la exterior / Rețeta americană simplă pe care o faci în 30 de minute
VIDEO | Nutriția, parte esențială în tratamentul pacienților cu cancer renal. Specialiștii atrag atenția asupra rolului alimentației în recuperare/ Dietetician: „O masă mâncată cu liniște poate fi parte din tratament”
VIDEO | Nutriția, parte esențială în tratamentul pacienților cu cancer renal. Specialiștii atrag atenția asupra rolului alimentației în recuperare/ Dietetician: „O masă mâncată cu liniște poate fi parte din tratament”
Năut, fasole, linte și tofu: proteinele vegetale care pot susține glicemia stabilă și sațietatea după mese
Năut, fasole, linte și tofu: proteinele vegetale care pot susține glicemia stabilă și sațietatea după mese
Puiul hawaian gătit lent, cu sos dulce-sărat și ananas caramelizat. Rețeta simplă cu „gust de vacanță”
Puiul hawaian gătit lent, cu sos dulce-sărat și ananas caramelizat. Rețeta simplă cu „gust de vacanță”
Cazul restaurantului lui Copos de pe Tâmpa: Acces restricționat pe Tâmpa / Primarul Brașovului: „Vor exista doar situații de excepție bine definite”
Cazul restaurantului lui Copos de pe Tâmpa: Acces restricționat pe Tâmpa / Primarul Brașovului: „Vor exista doar situații de excepție bine definite”