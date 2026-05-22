Carlo Petrini, fondatorul mișcării italiene „Slow Food”, care promovează alimentația de calitate, ingredientele autentice și produsele locale, a murit la vârsta de 76 de ani, a anunțat organizația într-un comunicat, transmite MEDIAFAX.

Potrivit Reuters, Carlo Petrini a murit joi, în orașul său natal, Bra, din regiunea italiană Piemont.

Reprezentanții organizației Slow Food nu au precizat cauza decesului, însă activistul italian vorbise în ultimii ani despre diagnosticul de cancer de prostată.

Mișcarea Slow Food a apărut ca reacție la deschiderea unui McDonald’s în Roma

Mișcarea Slow Food a fost fondată în 1986, după deschiderea primului restaurant McDonald’s din Italia, în centrul istoric al Romei.

Inițiativa lansată de Petrini a devenit în timp una dintre cele mai cunoscute mișcări internaționale dedicate:

alimentației locale;

agriculturii sustenabile;

protejării biodiversității;

produselor tradiționale;

consumului responsabil.

„A dat viață unei mișcări globale bazate pe valorile unei hrane bune, curate și corecte pentru toți”, au transmis reprezentanții Slow Food.

Slow Food s-a extins în peste 160 de țări

Sub conducerea lui Carlo Petrini, organizația s-a transformat dintr-un grup restrâns din mediul rural italian într-o rețea internațională activă în peste 160 de țări.

Petrini a devenit una dintre cele mai influente voci din domeniul alimentației sustenabile și al agriculturii ecologice.

Acesta era cunoscut și pentru relația apropiată cu regele Charles al III-lea al Marii Britanii, un susținător al agriculturii ecologice și al dezvoltării durabile.