De cele mai multe ori, oamenii asociază reacțiile alimentare cu alergiile clasice. Există însă situații în care anumite produse pot provoca simptome precum dureri de cap, balonare, congestie nazală, erupții cutanate sau disconfort digestiv fără a fi vorba despre o alergie propriu-zisă. Specialiștii spun că, în anumite cazuri, problema poate fi legată de histamină, o substanță prezentă în mod natural în organism și în numeroase alimente.

Potrivit experților citați de Real Simple, în corpul nostru, în majoritatea din cazuri, histamina este descompsă și procesată fără dificultate. Există însă persoane care pot avea o toleranță mai redusă și care pot dezvolta simptome după consumul unor alimente bogate în această substanță. Factorii genetici, anumite medicamente și unele afecțiuni digestive pot influența modul în care organismul procesează histamina.

Alimentele mai vechi pot conține cantități mai mari de histamină

Un aspect evidențiat de specialiști este legat de prospețimea alimentelor. Pe măsură ce anumite produse sunt păstrate mai mult timp, nivelul de histamină poate crește. Acest lucru se întâmplă deoarece bacteriile pot transforma anumite substanțe naturale din alimente în histamină. Din acest motiv, experții recomandă păstrarea produselor cât mai proaspete și congelarea rapidă a resturilor alimentare.

Mai multe categorii de produse pot avea un conținut ridicat de histamină. Printre acestea se află brânzeturile maturate, precum cheddar, parmezan sau alte produse fermentate și învechite. Procesul de maturare poate determina acumularea unei cantități mai mari de histamină.

Alimentele fermentate apar și ele pe această listă. Produse precum kombucha, kimchi sau varza murată sunt considerate benefice pentru multe persoane, însă pot crea probleme celor sensibili la histamină.

Peștele conservat și carnea procesată sau cruditățile, alte surse

Pe lista alimentelor menționate apar și anumite produse din pește și carne procesată. Conservele de pește, peștele afumat și anumite produse conservate pot avea niveluri ridicate de histamină. În cazul cărnii procesate, precum mezelurile sau produsele maturate, procesarea și metodele de preparare pot influența suplimentar cantitatea de histamină.

Sunt citate și cercetări care sugerează că unele metode de preparare, inclusiv grătarul, pot modifica nivelul histaminei în anumite produse.

Nu doar alimentele procesate sunt menționate de specialiști. Roșiile, spanacul, citricele, avocado și căpșunile apar frecvent în listele cu produse asociate unui conținut mai ridicat de histamină sau unor reacții la persoanele sensibile. Totuși, toleranța diferă foarte mult de la o persoană la alta.

Specialiștii avertizează împotriva autodiagnosticării

Experții subliniază că intoleranța la histamină este un subiect încă discutat în comunitatea medicală. Simptomele pot fi asemănătoare cu cele întâlnite în alergii alimentare, sindromul colonului iritabil sau alte afecțiuni digestive. Din acest motiv, medicii recomandă evaluarea simptomelor înainte de eliminarea unor grupuri întregi de alimente din dietă.

Specialiștii spun că pentru majoritatea oamenilor aceste alimente nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Problemele apar, de regulă, doar în cazul persoanelor cu sensibilități specifice sau cu dificultăți în metabolizarea histaminei.