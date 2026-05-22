Combinația dintre pui și ananas continuă să împartă oamenii în două tabere, dar în Hawaii acest mix stă la baza unuia dintre cele mai cunoscute preparate locale: Huli Huli Chicken. Rețeta este apreciată pentru sosul dulce-sărat, carnea fragedă și ananasul caramelizat care completează preparatul, potrivit upstateramblings.

Rețeta adaptată pentru slow cooker transformă preparatul într-o cină simplă, cu influențe tropicale și foarte puțin efort în bucătărie.

Ce înseamnă, de fapt, „Huli Huli”

Huli Huli Chicken este inspirat din bucătăria hawaiană și este cunoscut pentru combinația dintre:

sos de soia,

zahăr brun,

usturoi,

ghimbir,

ananas.

În varianta tradițională, puiul este făcut pe grătar și întors constant în timpul gătirii. De aici vine și numele preparatului: „huli” înseamnă „întoarce” în hawaiană.

Versiunea pentru slow cooker păstrează însă aceleași arome intense, dar cu o metodă de preparare mult mai simplă pentru acasă.

Pulpele de pui cu os și piele sunt cea mai bună alegere pentru acest preparat deoarece rezistă mai bine la gătirea lentă și rămân fragede și suculente.

- articolul continuă mai jos -

„Cred că acest preparat este mai bun cu pulpe decât cu piept de pui”, explică autoarea.

Ingredientele principale ale rețetei sunt:

pulpe de pui,

rondele de ananas din conservă,

sos de soia,

ketchup,

zahăr brun,

usturoi,

ghimbir,

paprika,

unt.

Pasul care schimbă gustul preparatului

Înainte să ajungă în slow cooker, pulpele sunt rumenite rapid în tigaie.

Acest pas ajută la obținerea unei pieli aurii și la dezvoltarea aromelor.

După aceea, carnea este transferată în slow cooker și acoperită cu sosul preparat din:

sucul de la ananas,

ketchup,

zahăr brun,

sos de soia,

usturoi,

ghimbir.

Preparatul se gătește:

aproximativ 6 ore la temperatură joasă

sau

sau 4 ore la temperatură ridicată.

Ananasul caramelizat completează preparatul

La final, pulpele sunt mutate într-o tavă, acoperite cu rondele de ananas și puse câteva minute sub grill sau broiler pentru caramelizare.

Acest pas oferă preparatului acea crustă ușor lipicioasă și aromată specifică rețetei.

Pentru cei care preferă contrastul dulce-picant, este recomandată și adăugarea unui praf de fulgi de chilli în sos.

Cum poate fi servit

Cel mai des, Huli Huli Chicken este servit:

cu orez alb,

cu legume,

cu noodles,

cu salată.

Sosul rămas în slow cooker poate fi folosit și peste garnitură.

Preparatul merge foarte bine inclusiv în: