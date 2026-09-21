În aproximativ 70 de zile, fabricile Mutti procesează o mare parte din roșiile proaspete necesare producției pentru întregul an. În spatele borcanelor și conservelor de tomate prezente inclusiv în supermarketurile din România se află o afacere de familie fondată în 1899, care a ajuns la venituri de 777 de milioane de euro în 2025, scrie Mediafax.

La conducerea grupului se află Francesco Mutti, reprezentant al celei de-a patra generații a familiei. Compania a înregistrat anul trecut o creștere de 10,6% a veniturilor, până la 777 de milioane de euro. Volumul vânzărilor a crescut cu 9%, iar profitul net a ajuns la 22,1 milioane de euro, de peste trei ori mai mult decât în 2024.

Pentru Francesco Mutti, cifrele sunt rezultatul unei strategii construite în jurul unui produs aparent banal: roșia.

„Sunt doar niște roșii”. Ideea pe care Mutti a vrut să o schimbe

Francesco Mutti spune că una dintre ideile care l-au deranjat cel mai mult în industria în care a crescut a fost afirmația că roșiile sunt „doar niște roșii”.

„Una dintre cele mai proaste propoziții pe care le-am auzit mereu a fost: «Sunt doar niște roșii»”, povestește antreprenorul.

Mutti compară diferențele dintre tomate cu cele dintre vinuri. Soiul, solul și clima influențează produsul final, iar compania și-a construit strategia pornind de la această premisă.

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În loc să intre într-o competiție bazată în principal pe reducerea prețurilor, Mutti a ales să investească în materia primă și să încerce să convingă consumatorul că diferența de calitate justifică un preț mai mare.

„Te întrebi: ce schimbă asta pentru consumator? Este într-adevăr atât de necesar ca, în loc de 12 cenți, să i-o dăm cu 11? Le-a schimbat asta viața sau, de fapt, ei caută un produs mult mai bun? În loc să încercăm să reducem costurile, am început să investim”, explică Francesco Mutti.

De la tubul cu „degetar” la Polpa

Strategia bazată pe diferențiere nu este o idee apărută în ultimii ani. Istoria companiei include mai multe exemple de inovații în procesarea și ambalarea tomatelor.

În 1951, Mutti a introdus tubul de pastă de tomate din aluminiu. Ambalajul permitea păstrarea mai îndelungată a concentratului prin reducerea contactului cu aerul, iar capacul putea fi folosit și ca degetar.

În 1971, compania a lansat Polpa, un produs obținut printr-un proces de prelucrare la rece. Ugo Mutti urmărea să obțină un produs cu mai puțin lichid decât roșiile decojite, dar cu aspect și gust apropiate de cele ale unei roșii proaspete.

Polpa a devenit ulterior unul dintre produsele importante ale companiei și este prezentată de Mutti ca un exemplu al tradiției sale de inovare.

Roșia este aleasă înainte să ajungă în fabrică

Pentru Mutti, diferența de calitate începe în câmp.

Soiurile de roșii cultivate în zona Parmei au caracteristici diferite de cele din sudul Italiei. De aceea, anumite soiuri sunt destinate fabricilor din nord, în timp ce roșiile decojite și alte varietăți sunt cultivate și procesate în sud, la Oliveto Citra, în provincia Salerno.

„Soluri diferite și climate diferite produc varietăți diferite de roșii. Așa că nu sunt «doar niște roșii». Trebuie să selectezi zona potrivită, cei mai buni fermieri, să îi plătești bine, iar atunci vei obține o calitate mult mai bună”, explică Francesco Mutti.

Compania lucrează cu peste 800 de familii de fermieri din Italia. În 2025, Mutti a procesat peste 728.000 de tone de tomate, cel mai mare volum din istoria sa.

În același an, aproximativ 9 milioane de euro au fost acordate lanțului de aprovizionare sub formă de stimulente și premii pentru calitate.

Unul dintre mecanisme este Pomodorino d’Oro, „Roșia de Aur”. Fermierii sunt recompensați în funcție de calitatea tomatelor livrate, criteriile luând în calcul inclusiv maturitatea, culoarea, compoziția și prospețimea.

„Când plătești mai mult pentru roșii, oamenii vor să își aducă roșiile la tine. Foarte simplu. Iar când plătești în funcție de calitate într-un mod semnificativ, vei avea o coadă lungă de fermieri… Și abia atunci poți începe selecția”, spune antreprenorul.

Compania susține că valoarea atribuită lanțului de aprovizionare a crescut cu aproape 64% în ultimii cinci ani.

70 de zile pentru procesarea roșiilor

Campania de procesare este concentrată într-o perioadă relativ scurtă a anului. În condiții meteo normale, fabricile Mutti lucrează intens aproximativ 70 de zile, din perioada recoltării până la sfârșitul lunii septembrie.

Calendarul poate fi însă modificat de vreme. În 2024, campania s-a prelungit până la sfârșitul lunii octombrie.

Recoltarea este mecanizată, iar selecția începe încă de pe câmp. Roșiile verzi, deteriorate sau afectate de insecte sunt eliminate. În fabrică, materia primă este verificată și sortată din nou.

În 2025, compania a procesat peste 728.000 de tone de tomate. În perioadele de vârf, sute de camioane pot ajunge zilnic la fabrica din Parma, iar procesarea se desfășoară continuu.

Mutti spune că aproape 80% din apa folosită în producție este reutilizată pentru irigații.

România, o piață pe care Mutti vrea să crească

Produsele Mutti sunt comercializate în peste 100 de țări, iar exporturile reprezintă 60% din veniturile grupului.

Europa generează 77% din veniturile companiei. În 2025, Mutti a deschis o filială comercială în Polonia, care gestionează zece piețe din Europa Centrală și de Est, inclusiv România.

Produsele Mutti sunt prezente în România de aproximativ 13 ani. Distribuția este legată de Parma Food, companie achiziționată de grupul românesc Aquila în 2024. Produsele sunt disponibile și în rețeaua METRO.

Francesco Mutti declara în 2025, într-un interviu acordat Ziarului Financiar, că grupul avea o cotă de piață de puțin sub 5% în România și urmărea să o dubleze în următorii patru-cinci ani.

„Vedem o piață fragmentată în România, cu o înclinație directă către preț. Noi nu avem un produs ieftin, venim cu un produs mai scump, dar cu o calitate superioară, iar feedbackul primit arată că ne-am poziționat corect”, declara atunci reprezentantul companiei.

Pentru Mutti, România are și o particularitate legată de relația cu Italia, inclusiv prin numărul mare de români care au lucrat sau locuiesc în această țară.

Temperaturile ridicate schimbă calendarul culturilor

Strategia companiei este însă dependentă de o variabilă pe care producătorul nu o poate controla: vremea.

Francesco Mutti spune că perioada de recoltare s-a schimbat în ultimii ani. Temperaturile mai ridicate au făcut ca debutul campaniei să fie devansat față de perioada de acum două decenii.

Roșia nu este o plantă tropicală, iar temperaturile ridicate din timpul zilei și nopțile foarte calde pot afecta dezvoltarea și randamentul culturilor.

În 2025, temperaturile ridicate din timpul nopții, la sfârșitul lunii iunie, au pus presiune asupra mai multor suprafețe cultivate și au afectat randamentele din luna august.

În acest context, tehnologia are un rol tot mai important în agricultură.

Mutti lucrează cu cercetători și specialiști pentru dezvoltarea unor instrumente care să permită monitorizarea mai precisă a necesarului de apă al plantelor. Obiectivul este ca fermierii să poată ajusta irigarea în funcție de date despre cultură, nu doar pe baza unor estimări generale.

„Planta însăși va fi cea care vă va spune de câtă apă are nevoie”, explica Francesco Mutti.

De la o afacere de familie la 777 de milioane de euro

Francesco Mutti a preluat conducerea companiei în 1994, intrând în cea de-a patra generație a unei afaceri de familie cu aproape un secol de istorie.

În octombrie 2024, tatăl său, Marcello Mutti, a murit la vârsta de 83 de ani. Francesco a rămas figura centrală a companiei, în timp ce grupul și-a continuat expansiunea internațională.

În 2025, Mutti a vândut 403.000 de tone de produse și a obținut venituri de 777 de milioane de euro. Europa a reprezentat 77% din veniturile totale, iar Germania a devenit a doua piață a grupului după Italia, cu venituri de 81 de milioane de euro, în creștere cu 16% față de 2024.

Exporturile generează acum 60% din veniturile companiei.

În 2017, piața internă reprezenta 69% din cifra de afaceri. În prezent, peste 60% din rulaj provine din afara Italiei, exporturile ajungând la 464 de milioane de euro și acoperind peste 100 de țări.

„Când trebuie să vinzi sute de milioane de bucăți, când trebuie să convingi de la italieni la englezi, de la germani la elvețieni, un singur lucru este extrem de important: calitatea produsului. Pe termen lung, când vorbești despre alimente… produsul este elementul absolut”, conchide liderul companiei italiene.