Familia Pavăl, fondatoarea Dedeman, ajunge să controleze companii care au împreună peste 25.000 de angajați în România, după preluarea Carrefour România. Calculul, realizat pe baza numărului mediu de salariați raportat în bilanțurile pentru 2025, arată că grupul controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl depășește astfel cel mai mare angajator individual din România, potrivit Bacău.net.

Carrefour România avea, la momentul tranzacției, o rețea de aproape 480 de magazine, operate în mai multe formate.

Dedeman și Carrefour au împreună peste 25.000 de angajați

Dedeman S.R.L., compania cu sediul în Bacău, a avut în 2025 un număr mediu de 12.702 angajați. Compania a raportat o cifră de afaceri de 13,15 miliarde de lei și un profit net de aproximativ 1,635 miliarde de lei.

Carrefour România S.A. a raportat pentru același an un număr mediu de 12.673 de angajați. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 14,18 miliarde de lei și a încheiat anul cu o pierdere netă de aproximativ 64,4 milioane de lei.

Astfel, numai cele două societăți ajung la un număr mediu cumulat de 25.375 de angajați.

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Cifra de afaceri cumulată a Dedeman și Carrefour România în 2025 se ridică la aproximativ 27,34 miliarde de lei, echivalentul a circa 5,20 miliarde de euro.

Grupul controlat de frații Pavăl depășește CFR

Prin numărul de angajați cumulat al celor două companii, familia Pavăl depășește cel mai mare angajator individual din România.

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a avut în 2025 un număr mediu anual de 23.666 de angajați, potrivit raportului oficial al companiei. La finalul anului erau înregistrați efectiv 23.728 de salariați.

Comparația se referă la numărul mediu de angajați raportat pentru cele două companii și pentru CFR. Ea nu reprezintă numărul total de angajați ai tuturor companiilor controlate de familia Pavăl.