Unul din doi clienți ai supermarketului online Sezamo cumpără produse Ready-to-Eat (RTE), iar volumul vânzărilor din această categorie a crescut cu 33% în 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Datele companiei arată că soluțiile pentru mesele rapide sunt tot mai prezente în comenzile consumatorilor.

Potrivit Sezamo, 20% dintre comenzile plasate pe platformă includ cel puțin un produs Ready-to-Eat. Felurile principale și garniturile reprezintă aproximativ jumătate din volumul total al categoriei, ceea ce indică utilizarea produselor RTE în special pentru mesele principale ale zilei.

Printre cele mai vândute produse Ready-to-Eat de pe platformă se află salata de vinete cu ceapă, hummusul și pieptul de pui. Mărcile proprii Sezamo au ajuns să reprezinte peste 11% din volumul total al produselor RTE vândute.

Peste 100 de produse noi în 2026

Pe fondul creșterii cererii, Sezamo și-a extins oferta de produse pentru mese rapide. De la începutul anului, supermarketul online a introdus peste 100 de produse noi în categoriile Ready-to-Eat, Ready-to-Heat și Ready-to-Cook.

Produsele Ready-to-Eat pot fi consumate fără preparare suplimentară. Ready-to-Heat include preparate deja gătite, care necesită doar încălzire, iar Ready-to-Cook reunește produse și ingrediente pregătite astfel încât să reducă timpul de gătire, dar care necesită preparare termică acasă.

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Creșterea vânzărilor s-a extins și la celelalte două categorii. Volumul produselor Ready-to-Heat a avansat cu 38% față de aceeași perioadă din 2025. Carnea gătită lent a avut o creștere de trei ori a vânzărilor, în timp ce felurile principale gătite au crescut cu 83%, iar șnițelele și nuggets cu 22%.

Categoria Ready-to-Cook a înregistrat, la rândul ei, o creștere de 25% față de anul trecut.

De la produse high-protein la opțiuni pentru întreaga familie

Oferta de soluții pentru mese rapide include produse cu un conținut ridicat de proteine, vegane și plant-based, lower-carb, fără gluten, precum și produse destinate copiilor sau consumului după activități sportive.

În sortiment se regăsesc și preparate inspirate din bucătării internaționale, produse premium și opțiuni concepute pentru mesele în familie.

Compania spune că produsele proaspete și refrigerate au un rol important în dezvoltarea categoriei, alături de produsele congelate, care completează oferta.

Sezamo comercializează peste 16.000 de produse, de la produse proaspete furnizate de fermieri români și alimente de la producători artizani locali până la branduri internaționale.

Produsele sunt livrate din depozitul de 12.000 de metri pătrați al companiei, aflat în CTPark, în nordul Bucureștiului. Centrul include spații pentru produse ambientale și unități cu temperatură controlată.

Sezamo face parte din grupul european Rohlik, companie de e-grocery prezentă în Cehia, Ungaria, Austria și Germania. Grupul a intrat pe piața din România în 2022, prin brandul Sezamo.