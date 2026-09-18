Kiwi-ul verde, primul fruct proaspăt pentru care UE autorizează o mențiune de sănătate privind funcția intestinală / Decizia vine după mai mulți ani de cercetări și evaluări științifice

18 sept. 2026, Articole / Reportaje
Kiwi-ul verde, primul fruct proaspăt pentru care UE autorizează o mențiune de sănătate privind funcția intestinală / Decizia vine după mai mulți ani de cercetări și evaluări științifice
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Sursa foto: Pexels/Any Lane
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Cuprins
  1. Peste 15 ani de cercetare
  2. Ce aduce nou decizia pentru fructele proaspete
  3. Kiwi-ul, sursă de vitamina C și fibre

Fructul de kiwi verde este primul fruct proaspăt pentru care Uniunea Europeană a autorizat o mențiune de sănătate referitoare la funcția intestinală. Decizia vine după mai mulți ani de cercetări și evaluări științifice și permite comunicarea unui efect specific al consumului de kiwi verde, conform Știrile Pro Tv.

Mențiunea autorizată se referă la contribuția kiwi-ului verde la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor. Pentru efectul menționat în autorizare, condiția de utilizare este consumul zilnic a două kiwi verzi, echivalentul a cel puțin 200 de grame de pulpă.

În Uniunea Europeană, afirmațiile de sănătate despre alimente sunt reglementate și pot fi utilizate numai dacă sunt susținute de dovezi științifice și respectă condițiile stabilite de legislația europeană. EFSA evaluează baza științifică a acestor afirmații, iar Comisia Europeană decide ulterior asupra autorizării.

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Foto Unsplash

Peste 15 ani de cercetare

În cazul kiwi-ului verde, procesul de evaluare a avut la bază cercetări desfășurate pe parcursul a mai mult de 15 ani. Au fost analizate 18 studii intervenționale realizate pe oameni, dintre care șase au fost considerate suficient de solide pentru susținerea efectului asupra funcției intestinale.

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Documentele Comisiei Europene confirmă că mențiunea autorizată vizează în mod specific kiwi-ul verde, Actinidia deliciosa var. Hayward, și efectul său asupra funcției intestinale normale prin creșterea frecvenței scaunelor.

Este important că această mențiune nu transformă kiwi-ul într-un tratament pentru constipație sau pentru o altă afecțiune. Este o mențiune de sănătate privind o funcție fiziologică normală, iar legislația europeană face diferența între astfel de afirmații și cele referitoare la reducerea riscului de boală sau la tratamentul unei boli.

Ce aduce nou decizia pentru fructele proaspete

Autorizarea este relevantă și pentru industria produselor proaspete, deoarece oferă un cadru legal pentru comunicarea către consumatori a unui beneficiu specific asociat unui aliment.

Regulile europene privind mențiunile de sănătate urmăresc ca informațiile de pe etichete, din publicitate și din alte materiale comerciale să fie clare, exacte și susținute de dovezi științifice. Mențiunile care pot induce consumatorii în eroare nu sunt permise pe piața UE.

În cazul kiwi-ului verde, mențiunea nu poate fi extinsă la alte efecte care nu au fost autorizate. Ea se referă la funcția intestinală normală și la creșterea frecvenței scaunelor, în condițiile de consum stabilite.

Kiwi-ul, sursă de vitamina C și fibre

Din punct de vedere nutrițional, kiwi-ul verde este cunoscut pentru conținutul de vitamina C și fibre alimentare. Aceste caracteristici fac parte din profilul nutrițional al fructului, separat de mențiunea de sănătate autorizată de Comisia Europeană.

De asemenea, kiwi-ul este analizat în literatura de specialitate în legătură cu sănătatea digestivă. Totuși, afirmațiile despre digestie, balonare sau alte efecte trebuie diferențiate de mențiunea oficial autorizată la nivel european.

În cazul alimentelor, faptul că un produs are o mențiune de sănătate autorizată nu înseamnă că acesta înlocuiește o alimentație echilibrată sau recomandările medicale. EFSA precizează că nicio singură categorie de alimente nu poate înlocui o dietă variată și un stil de viață sănătos.

Pentru consumatori, decizia privind kiwi-ul verde reprezintă un exemplu al modului în care dovezile științifice pot ajunge să fie reflectate în informațiile care pot fi comunicate legal despre un aliment pe piața europeană.

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