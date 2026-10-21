Aproape 100 de dovleci decorați au transformat Grădina Icoanei într-o galerie în aer liber / Peste 100 de familii au participat la concursul organizat de Mamele din Cartier

Miss Piggy, Elmer, creaturi fantastice și dovleci transformați în mici opere de artă au animat Grădina Icoanei duminică, 18 octombrie, la Concursul de Dovleci organizat de Asociația Mamele din Cartier. Aproape 100 de dovleci decorați, sculptați și pictați, peste 100 de familii implicate în vot și mai mult de 50 de copii costumați au transformat parcul într-un spațiu al creativității și al întâlnirii dintre vecini.

De la personaje cunoscute și creații amuzante până la decorațiuni elaborate și idei surprinzătoare, dovlecii înscriși în concurs au demonstrat că imaginația nu are limite. Fiecare a venit cu propria poveste, iar publicul a putut să-și aleagă favoriții prin intermediul unei aplicații dezvoltate special pentru acest eveniment. Creativitatea participanților a fost răsplătită cu premii oferite de businessurile din cartier care s-au alăturat inițiativei.

Atmosfera de sărbătoare a continuat cu o paradă a costumelor, în care peste 50 de copii au adus în Grădina Icoanei personaje din povești, zâne, vrăjitoare și supereroi. Pentru o zi, parcul a devenit scena unui eveniment în care joaca, imaginația și bucuria de a fi împreună au fost la fel de importante ca premiile puse în joc.

În spatele evenimentului se află o inițiativă care își propune să schimbe felul în care oamenii se raportează la cartierul în care locuiesc: de la simpla vecinătate la o comunitate în care oamenii se cunosc, se implică și se pot sprijini reciproc.

„Organizăm numeroase evenimente în cartier pentru că ne dorim ca vecinii noștri să se cunoască și să se bucure împreună, pentru a putea construi o comunitate solidă, a cărei membri se pot sprijini la nevoie. Organizăm acest concurs de câțiva ani și ne bucurăm să vedem cum, de la o ediție la alta, vecinii ridică ștacheta și vin cu dovleci tot mai creativi”, spun Andreea Medvedovici-Per și Oana Nițu, fondatoarele Asociației Mamele din Cartier.

Astfel de inițiative arată cum un spațiu public poate deveni mai mult decât un loc de trecere sau de recreere: un punct de întâlnire pentru oameni care împart același cartier, dar care nu au întotdeauna ocazia să se cunoască. Implicarea familiilor și sprijinul businessurilor locale contribuie la construirea unei comunități active, în care evenimentele sunt create împreună, pentru cei care locuiesc în zonă.

Asociația Mamele din Cartier organizează periodic evenimente deschise vecinilor și publicului larg. Printre proiectele recente se numără LOC Festival, desfășurat în luna septembrie, dar și Egg Hunt, organizat de Paște în Parcul Ioanid, petrecerile de dans pentru mame și evenimentul „Împodobim Cartierul”, organizat în decembrie 2025.

Despre Mamele din Cartier

Înființată la finalul anului 2025 de Oana Nițu, Andreea Medvedovici-Per și Andra Schuler, Asociația Mamele din Cartier este o inițiativă dedicată construirii unei comunități în care vecinii se cunosc, se implică și găsesc bucuria de a face lucruri împreună. Cu inițiativă, energie și copiii alături, fondatoarele creează contexte în care cartierul devine mai mult decât un loc în care locuiești: un spațiu de întâlnire, colaborare și apartenență.

Printre evenimentele organizate se numără „Împodobim Cartierul”, desfășurat în decembrie 2025, Egg Hunt, organizat de Paște în Parcul Ioanid, petrecerile de dans dedicate mamelor și LOC Festival, care a avut loc în septembrie 2026. Prin aceste proiecte, asociația aduce împreună familii, vecini și afaceri locale, încurajând implicarea comunitară și redescoperirea spațiilor publice ca locuri de întâlnire.