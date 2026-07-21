Cea mai vârstnică femeie din România a împlinit 111 ani / Care sunt alimentele pe care nu le-a consumat niciodată

Cea mai vârstnică persoană din România, Noja Paladia, din orașul Cugir, județul Alba, a împlinit luni venerabila vârstă de 111 ani. Potrivit fiicei sale, alimentația simplă și cumpătarea au însoțit-o toată viața. Femeia nu a consumat niciodată pui din comerț și nici prăjituri cumpărate, preferând mâncarea gătită acasă și produsele din gospodărie. Noja Paladia ocupă în prezent locul 124 în clasamentul mondial al celor mai longevive persoane în viață, transmite AGERPRES.

„Orașul Cugir marchează astăzi un reper istoric și celebrează o longevitate rară: doamna Noja Paladia atinge venerabila vârstă de 111 ani. Născută pe 20 iulie 1915, dânsa deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință al longevității naționale”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Cu ocazia aniversării, Noja Paladia a fost vizitată de primarul orașului Cugir, Adrian Teban, și de directoarea Centrului Cultural „Valentin Uritescu”, Diane Dobrean.

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Primarul i-a înmânat o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă simbolică de bani, „ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat, cu o demnitate exemplară, un secol și peste un deceniu”.

La finalul întâlnirii, sărbătorita le-a transmis un mesaj simplu și plin de speranță:

„Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”

Fiica sa spune că nu a mâncat niciodată pui din comerț și prăjituri cumpărate

Într-un interviu acordat publicației Ziarul Unirea, fiica sa, Didina, a povestit că mama ei a dus întotdeauna o viață cumpătată și a avut o alimentație bazată pe produse naturale.

„Nu a mâncat niciodată pui de alimentară. Eu zic că ăsta e secretul, o viață cumpătată, echilibrată. În afară că a băut cafea, nu a avut niciun viciu. Toate mâncărurile erau de casă, din produse de la producătorii locali. Nu a mâncat niciodată prăjituri din comerț, nici nu le gustă. Nepoatele îi mai zic că ele le-au făcut și atunci le bagă în gură, dar imediat le spune că «asta nu e de casă, nu îmi place»”, a declarat aceasta.

Potrivit fiicei sale, alimentația Nojei Paladia s-a bazat toată viața pe produse simple, cultivate sau crescute în gospodărie.

„A consumat toată viața doar lapte de la munte și carne de pui crescuți în ograda familiei”, a mai povestit aceasta, adăugând că mesele erau pregătite din legume din grădină și alte produse locale.

Deși i-au plăcut dulciurile, în special ciocolata cu lapte, în ultimii ani alimentația sa s-a simplificat foarte mult. Fiica îi pregătește compoturi de mere, pere și gutui, pe care le pasează, iar de aproape doi ani mănâncă în principal pâine cu lapte, de trei ori pe zi. Din când în când mai acceptă mămăligă cu iaurt, piure sau tiramisu făcut în casă.

O viață întreagă în gospodărie

Noja Paladia s-a născut pe 20 iulie 1915, de Sfântul Ilie. A fost căsătorită timp de 45 de ani cu Simion Noja și are patru copii, șapte nepoți și șase strănepoți.

Toată viața a fost casnică și s-a ocupat de gospodărie, grădină și de mașina de cusut cumpărată de soțul ei. A lucrat în grădină până aproape de vârsta de 100 de ani, iar ultimii cozonaci i-a făcut chiar în ziua în care a împlinit un secol de viață.

Fiica sa spune că mama ei a fost și o mare iubitoare de lectură.

„Tot ce aduceam eu de la bibliotecă citea. Dacă ziceam unde e Islanda, de exemplu, cum aveam globul pământesc, imediat căuta. Așa a fost ea, îi plăcea să se informeze, i-au plăcut foarte mult istoria și geografia.”

A citit numeroase romane clasice, printre care Anna Karenina și Război și pace, dar și multe alte cărți românești și universale.

Una dintre cele mai longevive persoane din lume

Potrivit administrației locale, cazul Nojei Paladia a primit recunoaștere internațională după ce, pe 16 aprilie 2026, Gerontology Research Group (GRG) i-a validat oficial statutul de supercentenară, în urma verificării documentelor demografice.

În prezent, ea ocupă locul 124 în clasamentul mondial al celor mai longevive persoane în viață, este cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor și cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, fiind prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării.

În prezent, Noja Paladia locuiește în propria casă, alături de fiica sa, în vârstă de 76 de ani, care are grijă de ea permanent, sprijinită de întreaga familie.

Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie și de recordul național de longevitate, deținut de veteranul celui de-Al Doilea Război Mondial Ilie Ciocan, care a murit pe 27 mai 2026 la vârsta de 112 ani și 351 de zile.