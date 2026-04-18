Consumul de apă carbogazoasă este adesea asociat cu un stil de viață sănătos, iar unele teorii sugerează că ar putea contribui la slăbit. Un nou studiu citat de ScienceDaily arată însă că efectele asupra metabolismului sunt minime și nu pot înlocui dieta sau mișcarea.

Cercetarea, publicată în revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, indică faptul că apa carbogazoasă poate influența ușor modul în care organismul procesează glucoza și energia, însă impactul este prea redus pentru a produce o scădere semnificativă în greutate.

Un efect real, dar foarte mic

Potrivit studiului, dioxidul de carbon din apa carbogazoasă este absorbit în organism și poate contribui la o ușoară alcalinizare a sângelui. Acest proces ar putea activa anumite enzime implicate în utilizarea glucozei. În teorie, acest mecanism ar putea ajuta organismul să consume mai eficient zahărul din sânge. Cu toate acestea, efectul este extrem de redus.

Pentru comparație, cercetătorii au analizat un proces medical numit hemodializă, în care cantități mari de sânge sunt filtrate. Chiar și în aceste condiții, reducerea totală a glucozei este de doar aproximativ 9,5 grame, ceea ce arată cât de mic este impactul în viața reală.

Senzația de sațietate, un posibil avantaj

Un alt efect menționat este senzația de sațietate pe care o poate crea apa carbogazoasă. Bulele pot da impresia de „plin”, ceea ce ar putea reduce temporar pofta de mâncare.

De asemenea, există ipoteze că această băutură ar putea accelera digestia și contribui la scăderea glicemiei. Totuși, mecanismele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese.

Nu înlocuiește dieta și mișcarea

Specialiștii atrag atenția că nu există soluții rapide pentru pierderea în greutate. Apa carbogazoasă nu poate compensa lipsa unei alimentații echilibrate sau a activității fizice. „Impactul este minimal și nu reprezintă o soluție de sine stătătoare pentru slăbit”, subliniază autorii studiului.

În plus, cercetătorii avertizează că efectele pe termen lung ale consumului ridicat de apă carbogazoasă nu sunt încă pe deplin cunoscute.

Posibile efecte adverse

Pentru unele persoane, consumul de apă carbogazoasă poate avea și efecte neplăcute asupra sistemului digestiv. Printre problemele semnalate se numără balonare, acumulare de gaze sau agravarea simptomelor în cazul unor afecțiuni digestive, precum sindromul de colon iritabil sau refluxul gastroesofagian.

Studiul confirmă că, în ciuda popularității acestor idei, baza unei vieți sănătoase rămâne aceeași: alimentație echilibrată și activitate fizică regulată.