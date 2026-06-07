ABC în bucătărie. Cum se prepară sosul beurre blanc, perfect pentru a însoți un platou elegant de pește sau carne

07 iun. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie. Cum se prepară sosul beurre blanc, perfect pentru a însoți un platou elegant de pește sau carne
Foto: The Spruce Eats
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Cuprins
  1. Cu sau fără smântână?
  2. Ingrediente pentru beurre blanc
  3. Preparare pas cu pas
  4. Cum trebuie să te porți cu sosul beurre blanc?

Sosul beurre blanc vine din franceză unde însemnă „unt alb”. Este un sos tradițional din bucătăria franceză, preparat din șalotă (hașmă), unt și vin alb. De regulă, acesta se folosește pentru a pune în valoare peștele.

Dar se potrivește de minune și cu legume sau chiar cu cărnuri albe, precum puiul, porcul sau iepurele. Odată preparat, sosul beurre blanc trebuie consumat pe loc. Până în momentul servirii, se recomandă păstrarea lui la cald, pe baie de aburi (bain-marie), pentru a evita tăierea/separarea acestuia.

Cu sau fără smântână?

Există o întreagă polemică în jurul folosirii smântânii lichide în această rețetă. Unii chefi sunt de părere că adevărata rețetă de beurre blanc nu trebuie să conțină smântână, însă majoritatea adaugă două linguri pentru a ajuta la emulsionare, făcând astfel sosul mult mai stabil.

Ingrediente pentru beurre blanc

  • 100 g unt

  • 1 șalotă (hașmă)

  • 50 ml vin alb

  • 2 linguri de smântână lichidă pentru gătit (pentru legarea sosului)

  • Sare și piper (după gust).

Preparare pas cu pas

  1. Tocăm șalota extrem de fin, pentru a nu simți bucăți mari în sos. Într-o crăticioară, punem șalota la călit timp de 1-2 minute cu o bucățică de unt și un praf de sare. De îndată ce începe să se înmoaie, turnăm vinul alb și aducem la fierbere, lăsându-l să dea în clocot câteva minute până când alcoolul se evaporă și lichidul scade.

  2. În acest timp, pregătim untul, care trebuie să fie la temperatura camerei, și îl tăiem în cubulețe. Luăm crăticioara de pe foc și, fără ca sosul să mai fiarbă, începem să adăugăm cuburile de unt, unul câte unul, amestecând continuu pentru ca untul să se încorporeze treptat și să se emulsioneze. Mutăm înapoi pe aragaz, dar la foc extrem de mic.

  3. Trebuie să aveți grijă ca focul să fie la minimum, deoarece dacă sosul ajunge să fiarbă în această etapă, se va tăia imediat. Când am încorporat tot untul, adăugăm cele două linguri de smântână lichidă și amestecăm bine. Gustăm și potrivim de sare și piper.

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Cum trebuie să te porți cu sosul beurre blanc?

  • Până în momentul servirii, sosul trebuie menținut cald la o temperatură de peste 50°C, dar fără să o depășească cu mult, altfel riscă să se îngroașe prea tare.

  • Pentru o notă picantă, puteți adăuga câteva picături de sos Tabasco. De asemenea, puteți înlocui vinul alb cu spumant (cava/șampanie) sau cu un amestec de vin și puțin oțet.

  • Nu se recomandă deloc congelarea. Beurre blanc este o emulsie delicată de grăsime (unt) și acid (vin). Prin congelare și decongelare, legăturile se rup complet, iar sosul se va tăia, transformându-se în unt topit și lichid. Din același motiv, nu rezistă bine nici la frigider pentru a fi reîncălzit a doua zi; farmecul lui este să fie preparat și consumat pe loc.

La ce preparate poți folosi sosul beurre blanc?

Orice rețetă de pește, la grătar, tigaie, proaspăt scos din cuptor și servit în fileuri, va fi transformată spectaculos de un strat generos de sos beurre blanc. De asemenea, este ideal pentru a însoți un platou de legume la grătar sau o carne suculentă, oferindu-le o notă elegantă.

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