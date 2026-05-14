Micul dejun este considerat una dintre cele mai importante mese ale zilei. Totuși, nutriționiștii avertizează că anumite alimente consumate dimineața pot avea exact efectul opus celui dorit. În loc să ofere energie și sațietate, ele pot provoca oboseală, fluctuații ale glicemiei și senzație rapidă de foame. Potrivit unei analize publicate de Real Simple, multe dintre produsele populare la micul dejun conțin prea mult zahăr și prea puține proteine sau fibre. Această combinație favorizează creșterea rapidă a glicemiei, urmată de o scădere bruscă a energiei după doar câteva ore.

Specialiștii spun că un mic dejun echilibrat ar trebui să combine proteine, fibre și grăsimi sănătoase pentru a menține energia constantă pe parcursul dimineții.

Smoothie-urile din fructe pot provoca „căderi” de energie

Smoothie-urile sunt considerate de multe persoane o alegere sănătoasă. Problema apare însă atunci când acestea conțin doar fructe și lipsesc proteinele sau grăsimile sănătoase. Nutriționista Kaytee Hadley explică, în analiza ei că smoothie-urile bazate exclusiv pe fructe pot duce rapid la senzație de foame și oboseală. Motivul este absorbția rapidă a zahărului natural din fructe. Specialiștii recomandă completarea smoothie-urilor cu iaurt, semințe, nuci sau surse de proteine pentru a încetini absorbția zahărului și a prelungi senzația de sațietate.

Iaurturile aromate și cerealele dulci ascund cantități mari de zahăr

Multe produse promovate drept opțiuni rapide pentru dimineață conțin, în realitate, cantități importante de zahăr adăugat. Potrivit nutriționistei Amy Davis, unele iaurturi aromate pot avea până la 18 grame de zahăr într-o singură porție. Consumul acestora fără suficiente proteine poate favoriza scăderea energiei înainte de prânz și apariția poftelor pentru alte alimente dulci.

Și cerealele dulci pentru micul dejun au efecte similare. Specialiștii spun că acestea oferă energie pe termen foarte scurt, dar provoacă ulterior fluctuații ale glicemiei și senzație de oboseală.

Pâinea albă și produsele de patiserie oferă sațietate redusă

Produsele pe bază de făină rafinată sunt și ele asociate cu scăderi rapide ale energiei. Pâinea albă, croissantele, gogoșile sau brioșele sunt sărace în fibre și proteine. În schimb, ele conțin carbohidrați rafinați și grăsimi saturate care pot favoriza inflamația și senzația de moleșeală după masă. Nutriționiștii recomandă înlocuirea lor cu variante pe bază de cereale integrale, combinate cu avocado, ouă, unt de arahide sau fructe proaspete.

Fulgii instant pot provoca fluctuații rapide ale glicemiei

Chiar și unele produse considerate sănătoase pot deveni problematice dacă nu sunt combinate corect. Fulgi instant de ovăz conțin adesea zahăr adăugat și prea puține proteine. Potrivit experților citați de Real Simple, aceștia sunt absorbiți rapid și oferă energie doar pe termen scurt.

Clătitele clasice, preparate din făină albă și consumate cu sirop dulce, pot avea efecte similare. Nutriționiștii recomandă adăugarea de ouă, ovăz sau fructe pentru a crește conținutul de fibre și proteine.

Mezelurile procesate și cremele pentru cafea pot accentua oboseala

Baconul, cârnații și alte mezeluri procesate consumate dimineața pot îngreuna digestia din cauza conținutului ridicat de sare și grăsimi saturate. Specialiștii avertizează că aceste produse pot favoriza balonarea și senzația de lipsă de energie, mai ales atunci când sunt consumate frecvent.

Și cremele dulci pentru cafea pot contribui la fluctuațiile glicemiei, mai ales dacă sunt consumate pe stomacul gol.

Ce recomandă nutriționiștii pentru energie constantă

Experții consultați de Real Simple spun că un mic dejun echilibrat trebuie să conțină trei elemente esențiale: proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Printre opțiunile recomandate se numără iaurtul grecesc cu fructe și semințe, ouăle cu pâine integrală, terciul de ovăz completat cu nuci și fructe de pădure sau toastul integral cu avocado.

Nutriționiștii mai spun că mesele foarte bogate în zahăr sau carbohidrați rafinați oferă energie rapidă, dar pe termen scurt. În schimb, combinațiile echilibrate pot ajuta la menținerea concentrării, a sațietății și a energiei pe parcursul întregii dimineți.