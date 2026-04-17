Dieta pe bază de plante este adesea promovată drept una dintre cele mai sănătoase opțiuni alimentare. Însă un nou studiu arată că efectele asupra creierului depind de un detaliu esențial. Este vorba despre calitatea alimentelor consumate. Cercetarea, publicată în revista Neurology și citată de NY Post, arată că nu orice dietă „plant-based” protejează împotriva demenței. În realitate, unele variante pot chiar crește riscul de afecțiuni cognitive.

Potrivit studiului, persoanele care consumă alimente vegetale de calitate – precum fructe, legume, cereale integrale, nuci și leguminoase – au un risc cu aproximativ 7% mai mic de a dezvolta demență. În schimb, cei care urmează o dietă bazată pe produse vegetale procesate – bogate în zahăr, carbohidrați rafinați sau alimente ultraprocesate – au un risc cu 6% mai mare de a dezvolta această afecțiune.

Această diferență subliniază faptul că eticheta „pe bază de plante” nu este suficientă pentru a garanta beneficii pentru sănătate.

Un studiu amplu, desfășurat pe termen lung

Cercetarea a urmărit aproape 93.000 de persoane, cu o vârstă medie de aproximativ 59 de ani, pe o perioadă de 11 ani. Participanții nu erau neapărat vegetarieni sau vegani, dar au fost împărțiți în funcție de tipul alimentației: o parte aveau o dietă predominant vegetală, fără a ține cont de calitate, o altă parte avea o dietă vegetală sănătoasă, iar o parte consuma o dietă vegetală nesănătoasă. Rezultatele au arătat clar că tipul alimentelor consumate influențează direct riscul de declin cognitiv.

Un alt aspect important evidențiat de studiu este evoluția în timp a alimentației. Persoanele care au trecut la o dietă mai sănătoasă au înregistrat o scădere a riscului de demență cu aproximativ 11%. În schimb, cei care au trecut de la o alimentație sănătoasă la una bazată pe produse procesate au avut un risc cu până la 25% mai mare de a dezvolta demență. Acest lucru sugerează că alegerile alimentare făcute pe termen lung pot influența semnificativ sănătatea creierului.

De ce contează atât de mult tipul alimentelor

Specialiștii explică faptul că alimentele procesate, chiar dacă sunt de origine vegetală, pot provoca fluctuații ale glicemiei și inflamații, factori asociați cu degradarea funcțiilor cognitive. Pe de altă parte, alimentele integrale sunt bogate în antioxidanți și nutrienți care protejează neuronii și reduc inflamația. În plus, studiul evidențiază rolul proteinelor, atât vegetale, cât și animale, în menținerea sănătății creierului. Leguminoasele, de exemplu, au fost asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv.

Rezultatele cercetării arată că nu există o soluție simplă atunci când vine vorba de prevenirea demenței. O dietă bazată pe plante poate fi benefică, dar doar dacă este construită în jurul unor alimente naturale, neprocesate. În caz contrar, efectele pot fi chiar negative.

Specialiștii atrag atenția că acest tip de studiu arată o asociere, nu o relație directă de cauzalitate, însă dimensiunea eșantionului și durata cercetării oferă rezultate relevante pentru sănătatea publică.

Mesajul principal al cercetătorilor este clar: nu este suficient să renunți la carne sau să alegi produse etichetate drept „vegetale”. Pentru sănătatea creierului, contează mai ales alegerea alimentelor integrale, reducerea produselor ultraprocesate, menținerea unei diete echilibrate pe termen lung.