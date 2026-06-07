De cele mai multe ori, o persoană care vrea să aibă grijă de sănătate se gândește la alimentație sănătoasă. Dar specialiștii ne spun că și băuturile consumate zilnic pot avea un impact important asupra organismului. Potrivit SheFinds, medicul naturopat Janine Bowring a identificat trei băuturi populare care, consumate frecvent, pot afecta sănătatea pielii și echilibrul microbiomului intestinal. Expertul susține că efectele apar în timp și sunt legate de excesul de zahăr, aditivii artificiali și influența asupra bacteriilor benefice din intestin.

Băuturile carbogazoase, în fruntea listei

Prima categorie menționată este reprezentată de băuturile răcoritoare îndulcite cu zahăr. Potrivit lui Janine Bowring, cantitățile mari de zahăr favorizează un proces numit glicare. Acesta poate afecta fibrele de colagen, proteina responsabilă pentru fermitatea și elasticitatea pielii. În timp, deteriorarea colagenului poate contribui la apariția ridurilor și la pierderea tonusului pielii.

Medicul avertizează că nici variantele dietetice nu sunt neapărat o soluție ideală. Îndulcitorii artificiali utilizați în unele produse pot influența microbiomul intestinal și pot favoriza inflamația, potrivit explicațiilor oferite de specialist.

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Băuturile energizante, asociate cu stresul oxidativ

A doua categorie de băuturi criticată de specialist este cea a energizantelor. Aceste produse sunt consumate frecvent pentru combaterea oboselii și pentru creșterea nivelului de energie. Totuși, Janine Bowring susține că ele pot avea efecte mai agresive asupra organismului decât cafeaua sau ceaiul. Unul dintre motive este conținutul ridicat de cofeină combinat adesea cu zahăr, arome artificiale și diverși aditivi. Potrivit medicului, spre deosebire de cafea și ceai, energizantele nu conțin aceeași cantitate de antioxidanți naturali care pot contribui la limitarea stresului oxidativ.

Specialistul consideră că utilizarea frecventă a acestor băuturi poate favoriza procesele asociate îmbătrânirii și poate afecta hidratarea organismului.

Alcoolul poate afecta atât pielea, cât și microbiomul

A treia categorie menționată este alcoolul. Potrivit lui Janine Bowring, consumul regulat de alcool poate influența echilibrul bacteriilor benefice din intestin. Medicul compară efectul alcoolului asupra microorganismelor cu utilizarea acestuia ca dezinfectant, explicând că poate reduce numărul bacteriilor considerate utile pentru organism.

Dezechilibrul microbiomului poate avea consecințe asupra sănătății digestive și poate influența indirect producția de colagen și funcționarea barierei naturale a pielii. Specialistul susține că acest lucru poate favoriza uscarea pielii, pierderea luminozității și apariția semnelor vizibile ale îmbătrânirii. În plus, alcoolul contribuie la deshidratare. Acest efect poate accentua temporar ridurile fine și poate face pielea să pară mai obosită.

Legătura dintre intestin și sănătatea pielii

În ultimii ani, cercetările au acordat o atenție tot mai mare relației dintre sănătatea intestinală și aspectul pielii. Specialiștii vorbesc despre axa intestin-piele, un mecanism prin care dezechilibrele microbiomului pot influența inflamația și diverse afecțiuni dermatologice. De aceea, mulți experți recomandă o alimentație bogată în fibre, fructe, legume și alimente fermentate, alături de o hidratare corespunzătoare. Aceste obiceiuri pot susține atât sănătatea digestivă, cât și aspectul pielii.

Consumul ocazional nu este problema principală

Articolul SheFinds subliniază că nicio băutură nu provoacă singură apariția ridurilor peste noapte. Problema apare atunci când anumite obiceiuri se repetă constant pe termen lung.

Specialiștii recomandă limitarea băuturilor foarte procesate, bogate în zahăr și aditivi, precum și consumul moderat de alcool. În schimb, apa, ceaiurile neîndulcite și băuturile bogate în antioxidanți sunt considerate opțiuni mai prietenoase pentru organism.

Concluzia medicului citat de publicație este că sănătatea pielii nu depinde doar de creme și tratamente. Alegerile făcute zilnic în privința băuturilor pot influența colagenul, microbiomul intestinal și aspectul general al pielii pe termen lung.