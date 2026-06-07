Pâinea este adesea unul dintre primele alimente eliminate din dietă atunci când oamenii încearcă să mănânce mai sănătos. Totuși, specialiștii spun că anumite tipuri de pâine pot face parte dintr-o alimentație echilibrată și pot aduce beneficii importante pe măsură ce înaintăm în vârstă, potrivit Health.

Trei nutriționiști s-au pus de acord că cea mai bună pâine pentru o îmbătrânire sănătoasă ar fi pâinea din cereale germinate.

De ce este diferită pâinea din cereale germinate

Acest tip de pâine este produs din cereale integrale care au început procesul natural de germinare.

Potrivit specialiștilor, germinarea poate face anumiți nutrienți mai ușor de digerat și de absorbit de către organism, fără a reduce conținutul de fibre.

„Pâinea din cereale integrale germinate se remarcă prin faptul că procesul de germinare crește disponibilitatea nutrienților”, explică Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă.

Fibrele și proteinele devin mai importante odată cu vârsta

Specialiștii spun că procesul de germinare contribuie și la menținerea unui răspuns glicemic mai stabil, datorită conținutului de fibre și proteine.

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Aceste substanțe nutritive devin tot mai importante odată cu înaintarea în vârstă, când digestia încetinește, iar organismul procesează mai greu carbohidrații.

Un avantaj important: proteine complete

Potrivit dieteticianului Lisa Andrews, multe pâini din cereale germinate sunt obținute prin combinarea cerealelor integrale cu leguminoase.

Rezultatul este un produs bogat în fibre și care furnizează proteine complete, adică proteine ce conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie.

Cercetările arată că adulții în vârstă au nevoie de un aport mai mare de proteine decât persoanele mai tinere, deoarece organismul devine mai puțin eficient în menținerea și dezvoltarea masei musculare.

În plus, pâinea din cereale germinate conține în mod natural mai multe fibre și proteine decât pâinea produsă din făină rafinată.

Multe sortimente nu conțin zahăr adăugat și au un conținut mai redus de carbohidrați comparativ cu pâinea tradițională.

Locul al doilea: pâinea cu maia din cereale integrale

Pe locul al doilea în preferințele nutriționiștilor se află pâinea cu maia preparată din cereale integrale.

Spre deosebire de pâinea cu maia realizată din făină albă rafinată, varianta integrală păstrează fibrele și nutrienții existenți în bobul de cereale.

De ce este apreciată pâinea cu maia

Pâinea cu maia este obținută printr-un proces natural de fermentare care implică drojdii și bacterii prezente în mod natural.

Specialiștii spun că fermentația poate face pâinea mai ușor de tolerat pentru unele persoane.

Deși bacteriile vii nu supraviețuiesc procesului de coacere, fermentația contribuie la modificarea structurii produsului și poate facilita digestia.

Nutriționiștii recomandă alegerea pâinii cu maia autentice, preparată prin fermentare naturală și din făină integrală, nu a produselor care imită gustul specific prin adaosuri de acizi și drojdie comercială.

Cum recunoști o pâine bună pentru sănătate

Potrivit dieteticienilor, cele mai sănătoase tipuri de pâine au câteva caracteristici comune:

sunt realizate din cereale integrale sau cereale germinate;

conțin cantități importante de fibre;

furnizează proteine;

sunt cât mai puțin procesate;

pot beneficia de fermentare naturală;

susțin digestia și menținerea glicemiei în limite normale.

Specialiștii subliniază că nu toate tipurile de pâine sunt la fel. Atunci când este aleasă corect, pâinea poate face parte dintr-o alimentație echilibrată și poate contribui la sănătatea digestivă, cardiovasculară și metabolică pe termen lung.