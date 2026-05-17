Tot mai multe persoane caută variante rapide și sățioase pentru micul dejun, mai ales în contextul programelor aglomerate și al interesului crescut pentru alimentația bogată în proteine. Nutriționiștii spun că mesele pregătite din timp pot ajuta atât la economisirea timpului dimineața, cât și la evitarea produselor ultraprocesate sau foarte bogate în zahăr.

Potrivit unei analize publicate de Fitwirr, există mai multe variante de mic dejun care pot fi preparate cu o seară înainte și care oferă un aport ridicat de proteine, fibre și energie pentru începutul zilei. Specialiștii spun că mesele bogate în proteine pot contribui la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp și la reducerea gustărilor dintre mese.

Ovăzul lăsat peste noapte

Printre cele mai recomandate opțiuni se află overnight oats, adică fulgii de ovăz lăsați la hidratat peste noapte. Combinația dintre ovăz, iaurt grecesc și semințe de chia poate furniza un aport important de proteine și fibre. În plus, preparatul poate fi personalizat cu fructe, unt de arahide sau nuci.

Nutriționiștii spun că această combinație ajută la menținerea energiei pe parcursul dimineții și oferă o digestie mai lentă comparativ cu cerealele dulci pentru mic dejun.

Burrito pentru micul dejun

O altă variantă recomandată este burrito-ul cu ouă și legume. Preparatul poate fi făcut cu o seară înainte și păstrat în frigider sau congelator. Specialiștii ne recomandă să folosim ouă, fasolei neagră, brânză și legume pentru un aport mai mare de proteine și fibre. Specialiștii spun că mesele bogate în proteine dimineața pot ajuta inclusiv la controlul glicemiei și al apetitului pe parcursul zilei.

Budinca de chia

Semințele de chia sunt frecvent folosite în preparatele pregătite peste noapte datorită capacității lor de a absorbi lichid și de a forma o textură asemănătoare budincii. Nutriționiștii recomandă combinarea semințelor de chia cu lapte sau băuturi vegetale și completarea cu iaurt și fructe pentru un aport mai mare de proteine. Pe lângă proteine, semințele de chia furnizează fibre și acizi grași Omega-3.

Muffins cu ouă și legume

Printre variantele recomandate se numără și muffins preparați din ouă și legume. Acestea pot fi gătite în tavă și păstrate câteva zile în frigider. Combinația dintre ouă, spanac, ardei și brânză oferă proteine și micronutrienți importanți.

Avantajul principal este rapiditatea. Preparatul poate fi consumat rece sau încălzit în doar câteva minute.

Parfait-ul cu iaurt și fructe

Fitwirr recomandă și parfait-ul cu iaurt grecesc, fructe și granola. Iaurtul grecesc este apreciat pentru conținutul ridicat de proteine, iar fructele și semințele completează aportul de fibre și antioxidanți. Specialiștii avertizează însă că unele variante de granola din comerț pot conține cantități mari de zahăr adăugat.

De ce sunt importante proteinele la micul dejun

Potrivit experților citați de Fitwirr, proteinele consumate dimineața contribuie la senzația de sațietate și la menținerea masei musculare. În plus, ele pot reduce fluctuațiile bruște ale glicemiei și pofta de gustări bogate în zahăr. Nutriționiștii spun că mesele pregătite din timp îi ajută pe oameni să evite alegerile impulsive și produsele ultraprocesate consumate în grabă dimineața.

Preparatele bogate în proteine pot fi adaptate ușor în funcție de preferințe și pot include ouă, iaurt grecesc, semințe, leguminoase sau brânzeturi cu conținut ridicat de proteine.