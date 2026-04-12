Mierea este unul dintre puținele alimente care nu se alterează ușor, însă modul în care este păstrată poate influența semnificativ gustul și proprietățile sale. Specialiștii și apicultorii atrag atenția că multe dintre locurile obișnuite din bucătărie sunt, de fapt, nepotrivite pentru depozitare. Una dintre cele mai frecvente greșeli este păstrarea mierii în frigider, arată Fakt. Deși pare o soluție sigură, temperaturile scăzute accelerează procesul de cristalizare, ceea ce schimbă textura produsului. În plus, dacă recipientul nu este închis ermetic, mierea poate absorbi mirosurile altor alimente, afectându-i aroma.

La fel de problematică este depozitarea în apropierea surselor de căldură. Mierea nu trebuie ținută lângă aragaz, calorifer sau în locuri unde temperatura crește frecvent. Temperaturile ridicate pot distruge enzimele naturale și proprietățile benefice ale produsului. În cazuri extreme, căldura excesivă poate duce chiar la formarea unor compuși nedoriți.

Lumina directă este un alt factor de risc ignorat de mulți consumatori. Păstrarea borcanelor pe pervaz sau pe blatul din bucătărie, expuse la soare, poate duce la degradarea calității mierii și la modificarea culorii.

- articolul continuă mai jos -

Unde să păstrezi mierea

Specialiștii recomandă depozitarea într-un loc întunecat, precum o cămară sau un dulap. Umiditatea reprezintă un pericol mai puțin vizibil, dar la fel de important. Mierea este higroscopică, ceea ce înseamnă că absoarbe ușor umezeala din aer. În condiții de umiditate ridicată, produsul poate fermenta și își poate pierde din calități.

Un alt aspect semnalat de apicultori este apropierea de alimente sau substanțe cu miros puternic. Mierea absoarbe rapid aromele din jur, fie că este vorba despre condimente, ceapă sau chiar produse nealimentare. Acest lucru poate altera complet gustul natural al produsului.

În schimb, condițiile ideale sunt simple: un loc răcoros, uscat și ferit de lumină, într-un recipient bine închis.

Borcanele de sticlă rămân cea mai bună opțiune pentru păstrarea pe termen lung, deoarece nu interacționează chimic cu mierea.

Specialiștii subliniază că mierea nu este un produs perisabil în sens clasic, dar depozitarea incorectă îi poate afecta semnificativ calitatea. De la gust și aromă până la proprietățile nutritive, toate pot fi influențate de mediul în care este păstrată.