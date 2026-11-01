Valoarea maximă a tichetelor de masă ar putea crește de la 45 la 50 de lei, potrivit unui proiect legislativ inițiat de PSD și analizat de Profit.ro. Majorarea propusă ar urma să se aplice timp de un an, inclusiv în primele trei luni ale semestrului al doilea din 2027. Inițiatorii susțin că valoarea actuală nu mai acoperă costul unei mese de prânz în mediul urban, estimat la 55 de lei.

Când ar urma să crească valoarea tichetelor de masă

Proiectul prevede că valoarea nominală maximă a unui tichet de masă nu poate depăși 50 de lei. Noul plafon s-ar aplica în semestrul I al anului 2027 și în primele trei luni ale semestrului al doilea, respectiv iulie, august și septembrie 2027.

În prezent, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei. Inițiatorii proiectului consideră că această sumă nu mai este suficientă pentru achiziționarea unei mese de prânz, în condițiile în care costul mediu în mediul urban a ajuns la 55 de lei în 2025, cu variații între 35 și 80 de lei, în funcție de regiune.

„Valoarea actuală a unui tichet de masa, de 45 lei, nu mai este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz, în condițiile în care valoarea medie a unei mese de prânz în mediul urban este de 55 lei (ea variază de la 35 de lei la 80 de lei). Un număr mare de angajați se afă în imposibilitatea de a avea o masă adecvată în timpul unei zile de lucru, fie ca urmare a programului de lucru încărcat, fie pentru că nu au acces la achiziționarea unei mese. Astfel, această problemă rămâne o responsabilitate comuna a statului, precum și a angajatorului, pentru a oferi salariaților accesul la o masă decentă pe parcursul unei zile de lucru”, afirmă inițiatorii.

De ce este propusă majorarea tichetelor de masă

Printre argumentele invocate în proiect se numără creșterea prețurilor și inflația din ultimii ani. Inițiatorii arată că rata inflației a fost de 8,8% în 2024 și de 9,63% în 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, iar prețurile au crescut cumulat cu peste 35% în ultimii trei ani.

Proiectul menționează și scumpirile unor alimente de bază. În perioada ianuarie 2022 – mai 2025, uleiul s-a scumpit cu peste 47%, zahărul cu 38%, carnea de pasăre cu 32%, iar laptele cu 29%.

Inițiatorii mai invocă dobânda-cheie stabilită de Banca Națională a României, de 6,50%, precum și presiunile exercitate de criza energetică și de situația geopolitică asupra lanțurilor de aprovizionare și bugetelor populației.

Cum a fost stabilită ultima majorare a tichetelor de masă

La finalul anului trecut, valoarea maximă a tichetului de masă a crescut de la 40,18 lei la 45 de lei pe zi, deși patronatele și sindicatele conveniseră în Consiliul Național Tripartit o majorare de aproape 10 lei.

Potrivit informațiilor publicate atunci de Profit.ro, creșterea mai mică a fost solicitată de Guvern, în urma unui calcul realizat de Ministerul Finanțelor. Proiectul a fost votat în unanimitate, însă reprezentanții PSD i-au acuzat pe liberali că au susținut o majorare sub nivelul convenit de sindicate și patronate.

Legea prevede că valoarea nominală a unui tichet de masă poate fi indexată semestrial cu indicele prețurilor de consum pentru mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică. Potrivit normelor de aplicare, calculul se face prin raportarea indicelui mediu al prețurilor din ultimele șase luni la cel din semestrul anterior.

Inițiatorii susțin că această formulă de indexare este complexă și poate genera rezultate diferite de cele așteptate de decidenții politici.

Peste 3,2 milioane de angajați folosesc tichete de masă

Potrivit proiectului, tichetele de masă sunt utilizate în prezent de peste 3,2 milioane de angajați, reprezentând aproape 41% din populația ocupată.

Pentru aceste beneficii se rețin impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Inițiatorii estimează că taxele aferente tichetelor de masă generează un impact pozitiv asupra bugetului de stat de peste 1,5 miliarde de lei.