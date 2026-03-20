Dacă ești la dietă, nu e neapărat necesar să renunți complet la pâine, chiar dacă reduci carbohidrații. Folosește orice tip de pâine integrală în locul pâinii albe, nu te feri de ovăz la micul dejun și nu abuza de ulei, fie el și de măsline, deoarece, deși este foarte sănătos, are multe calorii. Iată trei rețete cu puține calorii, numai bune pentru ce ți-ai propus.

Toast cu roșii, perle de mozzarella și rucola

Această rețetă este o variantă a celebrei salate caprese, adaptată pentru micul dejun.

Preparare: Secretul gustului stă în calitatea roșiei. În loc să feliezi roșia, dă-o pe răzătoarea mare (fără coajă) și amestecă pulpa cu puțină sare și un strop de oregano. Întinde această pastă pe pâinea integrală prăjită. Perlele de mozzarella aduc proteinele necesare, iar rucola oferă acea notă ușor picantă/amăruie care accelerează digestia.

Beneficiu: Este un mic dejun bogat în licopen (din roșii) și calciu, având un indice glicemic scăzut datorită pâinii integrale.

Clătite de ovăz de casă

Sunt alternativa sănătoasă la clătitele clasice din făină albă.

Preparare: Mixează într-un blender 50 g de fulgi de ovăz, un ou, o jumătate de banană coaptă și un strop de lapte (sau apă). Compoziția trebuie să fie groasă. Coace-le într-o tigaie antiaderentă fără ulei (sau unsă cu un șervețel cu ulei). La final rade puțină ciocolată neagră.

De ce funcționează: Ovăzul conține fibre solubile (beta-glucan) care mențin senzația de sațietate până la prânz. Ciocolata neagră adăugată la final (minim 70% cacao) oferă antioxidanți și potolește pofta de dulce.

Ouă jumări suculente

Diferența dintre niște ouă banale și cele „perfecte” stă în tehnica de gătire.