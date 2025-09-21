Ni se întâmplă tuturor, cred, ca o dată ce găsim anumite combinații de ingrediente să le repetăm la nesfârșit.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dimineața, cei mai mulți dintre noi suntem pe fugă, atât cu mesele cât și cu restul activităților ce trebuie făcute. Mănânci pe grabă, orice ai la îndemână sau alegi să nu mănânci deloc.

Deși, în general, studiile arată că este bine să mâncăm dimineața, întrucât suntem mai productivi și mai eficienți în activitățile noastre și tindem să mâncăm mai puțin în ziua respectivă la restul meselor, sunt și persoane care pur și simplu nu se pot apropia nici de mirosul mâncării la ore matinale.

Aș spune să nu forțăm nota și să lăsăm să treacă 2-3 ore de la trezire până la prima masă, mai ales dacă ora de trezire este una foarte matinală. O hidratare bună ar trebui să ne însoțească pe tot parcursul zilei, indiferent dacă mâncăm dimineața sau nu.

Dacă vreți să încercați ceva nou vă propun trei variante rapide de mic dejun care să vă aducă plus de nutrienți în corp, fibre pentru o digestie bună și o senzație de sațietate cât mai îndelungată.

1. Sandviș cu ou ochi, avocado și brânză de capră

Gătiți rapid un ou ochi în puțin unt. Asezonați după gust cu sare, piper, ierburi aromatice. Pe o felie de pâine așezați o felie subțire de brânză de capră, puneți oul deasupra. Separat pregătiți o mini salată dintr-o mână frunze de salată, câteva roșii cherry, orice legume crude aveți la îndemână și câteva felii de avocado. Asezonați cu câteva pufuri de ulei de măsline extravirgin și lămâie. Dacă vă este foame, dacă știți că următoarea masă o să fie la distanță de câteva ore bune, puteți dubla cantitățile.

Puneți alături de farfurie un pahar mare de apă, o cafea (ideal fără zahăr) sau o cană de ceai.

În locul paharului de suc, fie el și suc proaspăt stors, puneți un fruct pe care să-l mâncați ca gustare între această masă și următoarea.

2. Budincă de chia cu banane și nuci pecan

Asta e o variantă foarte rapidă de mic dejun, cu condiția să o pregătești de seara. Pui într-un castron 3-4 linguri de chia într-o cantitate de lapte de 200-300 ml. Acoperi și lași în frigider.

A doua zi dimineața, cum te trezești, scoți budinca din frigider ca să se încălzească puțin înainte de a o mânca. Mai adaugi lapte dacă ți se pare că nu are consistența pe care tu ți-o dorești.

Pui pe deasupra felii de banană bine coaptă (ca să fie dulce) și un pumn de nuci pecan.

Poți adăuga și zmeură sau afine dacă ai la îndemână pentru un plus de sănătate, culoare și aromă.

Fulgi de cocos pot iarăși să aducă sațietate și aromă, dacă îi preferi.

Dacă fructele nu au fost bine coapte iar budinca nu este suficient de dulce poți adăuga puțină miere.

3. Omletă mediteraneană

Cred că o proporție covârșitoare de oameni mănâncă omletă sau ouă în weekend. Este practic simbolul meselor în tihnă, meselor mâncate acasă, și este foarte bine să fie așa.

Ingrediente:

ouă bătute, roșii cherry, spanac și brânză feta. Sigur că sunteți liberi să adăugați orice alte legume aveți la îndemână și de care vă este dor.

servită cu pâine integrală prăjită (sau baghetă) și măsline vă duce cu gândul la o vacanță binemeritată.

Chiar dacă implică un pic mai multă muncă și timp din partea noastră cred că un minim de gătit în casă ne ajută să mâncăm mai sănătos, să știm mai exact ce mâncăm, să economisim bani dați pe mâncare și ne ajută în cele din urmă să avem mai multă grijă de noi și de cei dragi nouă.

Suntem cumva prea obosiți pentru așa ceva în zilele noastre?…