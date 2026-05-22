Biscuiții cu unt de arahide sunt unul dintre acele deserturi simple care reușesc să combine perfect gustul intens, textura fragedă și nostalgia rețetelor făcute acasă. Crocanți pe margini, moi în centru și ușor sărați, merg la fel de bine lângă o cafea de dimineață, un pahar cu lapte rece sau ca desert rapid pentru weekend. Iată cum se prepară varianta clasică americană de peanut butter cookies, cu ingrediente puține și un rezultat care arată și miroase exact ca într-o brutărie artizanală, potrivit Gamin Traveler .
Partea cea mai bună este că aluatul se pregătește în câteva minute, iar biscuiții ajung pe masă în mai puțin de jumătate de oră. În plus, există câteva detalii mici care fac diferența dintre niște biscuiți uscați și unii moi, fragezi și aromați.
Una dintre cele mai frecvente greșeli este timpul prea mare de coacere. Biscuiții trebuie scoși din cuptor atunci când marginile devin ușor aurii, chiar dacă mijlocul pare încă moale. Textura se stabilizează pe măsură ce se răcesc, iar exact acest detaliu îi face să rămână fragezi.
Și tipul de unt de arahide contează. Varianta cremoasă oferă cea mai bună consistență pentru rețeta clasică, în timp ce untul de arahide natural poate schimba textura aluatului și face biscuiții mai denși sau mai sfărâmicioși.
Pentru aproximativ 20 de biscuiți ai nevoie de:
Cuptorul se preîncălzește la 175 de grade Celsius, iar tava se tapetează cu hârtie de copt.
Untul moale, untul de arahide și cele două tipuri de zahăr se mixează până când compoziția devine pufoasă și cremoasă. Se adaugă oul și vanilia, apoi ingredientele uscate amestecate separat. Aluatul trebuie mixat doar până când ingredientele sunt incorporate.
Din aluat se formează bile mici care se așază în tavă la distanță unele de altele. Cu o furculiță se face celebrul model în cruce de la suprafață — semnătura clasică a acestor biscuiți, dar și un truc care ajută aluatul dens să se coacă uniform.
Biscuiții se coc 10–12 minute, până când marginile sunt ușor rumenite.
Rețeta poate fi personalizată foarte ușor:
Dacă aluatul este prea moale, îl poți lăsa 15–30 de minute la frigider înainte de coacere.
Modelul făcut cu furculița a devenit popular încă din anii 1930. Inițial, acesta apărea în cărțile de bucate ca recomandare practică pentru coacerea uniformă a aluatului dens, însă în timp a devenit unul dintre cele mai recognoscibile detalii ale biscuiților cu unt de arahide.
De-a lungul anilor, rețeta a generat și numeroase discuții între pasionații de baking: unii preferă biscuiții moi și aproape fondanți, alții îi vor crocanți pe margini. La fel de disputată este și alegerea untului de arahide — crunchy sau cremos, natural sau procesat.
Biscuiții cu unt de arahide se potrivesc perfect cu:
Se păstrează foarte bine câteva zile într-un recipient închis ermetic și sunt genul de desert simplu care funcționează atât pentru mesele în familie, cât și pentru pachete-cadou sau gustări rapide.
