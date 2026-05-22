Biscuiții cu unt de arahide sunt unul dintre acele deserturi simple care reușesc să combine perfect gustul intens, textura fragedă și nostalgia rețetelor făcute acasă. Crocanți pe margini, moi în centru și ușor sărați, merg la fel de bine lângă o cafea de dimineață, un pahar cu lapte rece sau ca desert rapid pentru weekend. Iată cum se prepară varianta clasică americană de peanut butter cookies, cu ingrediente puține și un rezultat care arată și miroase exact ca într-o brutărie artizanală, potrivit Gamin Traveler .

Partea cea mai bună este că aluatul se pregătește în câteva minute, iar biscuiții ajung pe masă în mai puțin de jumătate de oră. În plus, există câteva detalii mici care fac diferența dintre niște biscuiți uscați și unii moi, fragezi și aromați.

Secretul biscuiților cu unt de arahide care rămân moi în interior

Una dintre cele mai frecvente greșeli este timpul prea mare de coacere. Biscuiții trebuie scoși din cuptor atunci când marginile devin ușor aurii, chiar dacă mijlocul pare încă moale. Textura se stabilizează pe măsură ce se răcesc, iar exact acest detaliu îi face să rămână fragezi.

Și tipul de unt de arahide contează. Varianta cremoasă oferă cea mai bună consistență pentru rețeta clasică, în timp ce untul de arahide natural poate schimba textura aluatului și face biscuiții mai denși sau mai sfărâmicioși.

Ingrediente

Pentru aproximativ 20 de biscuiți ai nevoie de:

1 cană de unt de arahide;

½ cană de unt;

½ cană de zahăr;

½ cană de zahăr brun;

1 ou mare;

1 linguriță extract de vanilie;

1¼ căni făină;

½ linguriță bicarbonat;

½ linguriță praf de copt;

un sfert de linguriță de sare.

Cum se prepară biscuiții cu unt de arahide

Cuptorul se preîncălzește la 175 de grade Celsius, iar tava se tapetează cu hârtie de copt.

Untul moale, untul de arahide și cele două tipuri de zahăr se mixează până când compoziția devine pufoasă și cremoasă. Se adaugă oul și vanilia, apoi ingredientele uscate amestecate separat. Aluatul trebuie mixat doar până când ingredientele sunt incorporate.

Din aluat se formează bile mici care se așază în tavă la distanță unele de altele. Cu o furculiță se face celebrul model în cruce de la suprafață — semnătura clasică a acestor biscuiți, dar și un truc care ajută aluatul dens să se coacă uniform.

Biscuiții se coc 10–12 minute, până când marginile sunt ușor rumenite.

Ce poți adăuga în rețetă pentru un plus de gust

Rețeta poate fi personalizată foarte ușor:

fulgi de ciocolată;

ovăz;

bucăți de arahide;

gem în centru;

cremă de ciocolată între doi biscuiți.

Dacă aluatul este prea moale, îl poți lăsa 15–30 de minute la frigider înainte de coacere.

De unde vine modelul în cruce de pe biscuiții cu unt de arahide

Modelul făcut cu furculița a devenit popular încă din anii 1930. Inițial, acesta apărea în cărțile de bucate ca recomandare practică pentru coacerea uniformă a aluatului dens, însă în timp a devenit unul dintre cele mai recognoscibile detalii ale biscuiților cu unt de arahide.

De-a lungul anilor, rețeta a generat și numeroase discuții între pasionații de baking: unii preferă biscuiții moi și aproape fondanți, alții îi vor crocanți pe margini. La fel de disputată este și alegerea untului de arahide — crunchy sau cremos, natural sau procesat.

Cu ce merg cel mai bine

Biscuiții cu unt de arahide se potrivesc perfect cu:

lapte rece;

cafea neagră;

milkshake de vanilie;

înghețată;

iaurt sau parfaituri.

Se păstrează foarte bine câteva zile într-un recipient închis ermetic și sunt genul de desert simplu care funcționează atât pentru mesele în familie, cât și pentru pachete-cadou sau gustări rapide.