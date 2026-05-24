Bananele sunt printre cele mai populare ingrediente folosite în smoothie-uri. Oferă o textură cremoasă, un gust dulce natural și sunt considerate o sursă importantă de potasiu și fibre. Totuși, un nou studiu realizat de cercetători ai Universității din California, Davis sugerează că aceste fructe pot influența modul în care organismul utilizează anumite substanțe benefice din alte ingrediente adăugate în băuturile mixate, scrie Mediafax.

Rezultatele cercetării, publicate și citate de ScienceDaily, arată că bananele pot modifica interacțiunea dintre ingrediente după amestecare, reducând absorbția unor compuși naturali considerați importanți pentru sănătate.

Flavanolii, compușii care ar putea fi afectați

Cercetătorii și-au concentrat atenția asupra flavanolilor, compuși naturali regăsiți în numeroase plante și fructe. Aceștia sunt asociați cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară și pentru funcțiile cognitive. Flavanolii se găsesc în alimente consumate frecvent, precum merele, perele, afinele, murele, strugurii și cacao. Multe dintre aceste ingrediente sunt folosite și în smoothie-uri.

Oamenii de știință au descoperit că anumite fructe bogate în enzima polifenol oxidază pot influența semnificativ absorbția flavanolilor în organism. Bananele se numără printre fructele care conțin niveluri ridicate ale acestei enzime.

Diferențe importante observate în timpul studiului

În cadrul cercetării, participanții au consumat diferite tipuri de smoothie-uri, iar cercetătorii au analizat modul în care organismul a absorbit flavanolii. Rezultatele au arătat o diferență considerabilă între băuturile care conțineau banane și cele pe bază de fructe de pădure.

Persoanele care au consumat smoothie-uri cu banane au prezentat niveluri de flavanoli cu aproximativ 84% mai mici comparativ cu participanții care au băut smoothie-uri cu fructe de pădure.

Autorii studiului spun că rezultatul a fost neașteptat. „Am fost cu adevărat surprinși să vedem cât de repede adăugarea unei singure banane a scăzut nivelul de flavanoli din smoothie și nivelurile de flavanol absorbite în organism”, a declarat Javier Ottaviani, autorul principal al studiului.

Bananele nu sunt considerate un aliment nesănătos

Cercetătorii și nutriționiștii subliniază că rezultatele nu trebuie interpretate ca un avertisment împotriva consumului de banane.

Fructele rămân o sursă importantă de fibre, potasiu și alți nutrienți valoroși. Ele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată și sănătoasă.

Concluzia studiului este mai nuanțată. Dacă obiectivul este obținerea unei cantități cât mai mari de flavanoli din ingrediente precum fructele de pădure, strugurii sau cacao, bananele ar putea să nu fie cea mai potrivită alegere în aceeași combinație.

Nutriționiștii recomandă o abordare echilibrată

Specialiștii spun că smoothie-urile cu banane pot rămâne o opțiune nutritivă și nu trebuie eliminate din alimentație. Totuși, alimentația este influențată de mai mulți factori. Digestia individuală, combinațiile alimentare și aportul general de nutrienți au un rol important.

Studiul aduce însă o perspectivă interesantă asupra unui detaliu pe care puțini îl iau în calcul: uneori, beneficiile unui aliment nu depind doar de ceea ce conține el, ci și de ingredientele cu care este combinat.