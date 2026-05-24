În zilele în care vrei o masă caldă, sățioasă și fără prea multe complicații, o supă de linte poate fi una dintre cele mai bune alegeri. Are o textură cremoasă, arome simple și reconfortante și combină legume, ierburi aromatice și ingrediente hrănitoare într-un preparat care umple bucătăria cu miros de „acasă”. În plus, lintea este apreciată pentru conținutul bogat de proteine vegetale și fibre, ceea ce transformă această supă într-o variantă gustoasă și consistentă pentru prânz sau cină, arată allrecipes.com. Servită simplă ori alături de pâine prăjită crocantă, poate deveni genul de rețetă la care revii din nou și din nou.

Ingrediente pentru 6 porții:

450 grame linte uscată

1,8 litri apă

2 linguri ulei de măsline

2 cepe, tocate

2 morcovi, tocați

2 tulpini de țelină apio, tocate

2 căței de usturoi, tocați

2 frunze de dafin

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță busuioc uscat

400 grame roșii tocate din conservă

200 grame spanac proaspăt, tocat

2 linguri oțet

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Clătiți bine lintea sub jet de apă rece și îndepărtați eventualele impurități sau boabe deteriorate. Într-o oală mare încălziți uleiul de măsline la foc mediu. Adăugați ceapa, morcovii și țelina. Gătiți aproximativ 5 minute, până când legumele încep să se înmoaie. Adăugați apoi usturoiul și amestecați încă aproximativ un minut, până devine aromat.

Puneți în oală lintea, apa, frunzele de dafin, oregano și busuiocul. Aduceți supa la punctul de fierbere. Reduceți focul și lăsați să fiarbă lent aproximativ o oră, până când lintea devine moale.

Adăugați roșiile și spanacul. Continuați gătirea încă aproximativ 10–15 minute.

Scoateți apoi frunzele de dafin și adăugați oțetul. Potriviți gustul cu sare și piper înainte de servire.

Supa poate fi servită simplă sau alături de pâine prăjită rustică. Pentru un gust mai bogat se poate adăuga parmezan ras sau puțin ulei de măsline extravirgin înainte de servire.

Lintea este apreciată pentru conținutul ridicat de fibre, proteine vegetale și minerale precum fierul și magneziul. Din acest motiv, supele de linte sunt considerate preparate consistente și hrănitoare în numeroase bucătării tradiționale.