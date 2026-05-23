Wrap-uri Green Goddess cu pui și castravete / O rețetă rapidă, cu un dressing proaspăt și aromat

23 mai 2026, Rețete
FOTO: Allrecipes.com
Dacă ai nevoie de o masă rapidă, dar nu vrei să renunți la prospețime și gust, aceste wrap-uri Green Goddess pot fi o alegere inspirată. Combinația dintre puiul fraged, castravetele crocant și avocado-ul cremos este completată de celebrul dressing verde, bogat în ierburi aromatice. Rezultatul este un preparat ușor, răcoritor și plin de arome, potrivit pentru prânz, cină sau chiar pentru un pachet pregătit în grabă. În plus, rețeta nu necesită timp îndelungat în bucătărie și poate fi gata în doar câteva minute.

Dressingul pentru wrap-ul Green Goddess este un sos verde cremos pe bază de ierburi aromatice. În funcție de rețetă, poate conține pătrunjel, busuioc, arpagic, maioneză, iaurt sau avocado. El este apreciat pentru gustul proaspăt și ușor aromat, conform Allrecipes.

Ingrediente pentru două porții:

  • 2 tortilla cu spanac și ierburi aromatice (aproximativ 18 cm diametru fiecare)
  • 2 frunze mari de salată verde, spălate și uscate foarte bine
  • 2 felii mozzarella (aproximativ 30 grame fiecare)
  • aproximativ 100 grame piept de pui gătit și mărunțit
  • 1 castravete curățat de coajă
  • 1/2 avocado, tăiat în felii subțiri
  • 1 felie subțire de ceapă dulce, desfăcută în inele
  • 2 linguri dressing Green Goddess
  • 2 fire verzi de ceapă sau 2 fire de chives (opțional)
  • roșii cherry pentru decor (opțional)
  • frunze suplimentare de salată pentru servire (opțional)
Mod de preparare:

Așezați o tortilla pe o suprafață plană. Acoperiți aproximativ jumătate din suprafața ei cu o frunză de salată. Puneți deasupra o felie de mozzarella și distribuiți aproximativ 50 grame de pui mărunțit.

Tăiați castravetele în jumătate. O jumătate tăiați-o în bastonașe pentru servire.

Cu ajutorul unui curățător de legume, feliați foarte subțire cealaltă jumătate a castravetelui, evitând partea cu semințe. Puneți jumătate din fâșiile de castravete peste pui. Adăugați, apoi, jumătate din feliile de avocado și jumătate din inelele de ceapă.

Turnați deasupra o lingură de dressing Green Goddess. Rulați tortilla începând din partea cu umplutura spre partea liberă. Înfășurați ruloul într-un prosop de hârtie pentru a-i fixa forma. Repetați aceiași pași pentru al doilea wrap.

Scoateți wrap-urile din prosop și legați-le cu un fir de ceapă verde sau de chives, dacă folosiți.

Serviți cu bastonașele de castravete și roșii cherry.

