Eticheta „bogat în proteine” a devenit un argument de marketing folosit tot mai des pe ambalajele alimentelor. Totuși, faptul că un produs conține multă proteină nu înseamnă automat că este și sănătos. Diferența o fac gradul de procesare, tipul de grăsimi, fibrele și ceilalți nutrienți pe care alimentul îi aduce în dietă, scrie Very Well Health.

Un material publicat de publicația americană „Health”, pe baza explicațiilor oferite de dieteticianul Lauren Panoff, a realizat un clasament al celor mai populare surse de proteine, de la cele mai benefice pentru sănătate până la cele care ar trebui consumate rar.

Leguminoasele, printre cele mai bune surse de proteine

Fasolea, lintea și năutul ocupă primul loc în clasament. Pe lângă proteine, acestea oferă și fibre, combinație care contribuie la sațietate și sănătatea digestivă. În plus, au foarte puține grăsimi saturate și conțin fier, magneziu, potasiu și folat.

Specialiștii recomandă introducerea lor în preparate precum supe, tocănițe, salate sau sosuri, inclusiv ca alternativă la carnea tocată.

Soia și peștele gras, printre recomandările nutriționiștilor

Produsele pe bază de soia, precum tofu, tempeh sau edamame, sunt considerate surse valoroase de proteine vegetale. Tempeh-ul are și avantajul fermentării, ceea ce poate susține sănătatea microbiomului intestinal.

- articolul continuă mai jos -

Peștele gras, cum sunt somonul, tonul sau macroul, este apreciat pentru aportul de acizi grași Omega-3, asociați cu beneficii pentru inimă, creier și vedere. În plus, aceste tipuri de pește conțin mai puține grăsimi saturate decât multe surse animale de proteină.

Ouăle și lactatele bogate în proteine rămân opțiuni bune

Ouăle sunt considerate o sursă de proteină cu biodisponibilitate ridicată, ceea ce înseamnă că organismul le poate absorbi eficient. În același timp, furnizează colină, seleniu și vitamine din complexul B.

Și iaurtul grecesc sau brânza cottage sunt recomandate, mai ales variantele fără zahăr adăugat. Aceste produse oferă un raport bun între proteine și calorii și pot conține culturi benefice pentru digestie.

Carnea procesată și gustările „high protein”, la coada clasamentului

La polul opus se află mezelurile, crenvurștii, baconul și alte tipuri de carne procesată. Organizația Mondială a Sănătății clasifică aceste produse drept cancerigene pentru oameni, existând dovezi solide privind legătura cu riscul de cancer colorectal.

De asemenea, nutriționistul atrage atenția asupra snackurilor ultraprocesate promovate drept „bogate în proteine”, precum chipsurile sau biscuiții proteici. Deși conțin proteină adăugată, acestea pot avea cantități mari de sare, grăsimi saturate, aditivi și ingrediente ultraprocesate.

Concluzia specialiștilor este că sursa proteinei contează la fel de mult ca procentul de proteină afișat pe ambalaj. Alimentele minim procesate și cele care oferă și fibre, vitamine sau grăsimi sănătoase rămân cele mai bune alegeri pentru o alimentație echilibrată.