Cunoscut sub numele de „emergency cake” sau „depression cake”, acest desert s-a născut dintr-o criză economică profundă, când ingredientele de bază lipseau cu desăvârșire. Creat din pură necesitate, a rămas celebră datorită simplității sale uimitoare și texturii irezistibile.

O rețetă care spune istoria unei epoci

Acest pandișpan cu ciocolată a fost inventat în Statele Unite în timpul Marii Crize, o perioadă în care ouăle, laptele sau untul erau fie de negăsit, fie mult prea scumpe pentru buzunarul omului de rând.

În timp, a primit și porecla de „wacky cake” (prăjitura nebună), pentru că este greu de crezut că doar din făină, ulei, cacao, zahăr și cafea poți obține un blat atât de umed, cu o glazură crocantă și un gust intens de cacao. Și mai aleas că e realizată cu un minimum de efort.

Un sfat înainte de a te apuca de prăjitură

Cantitatea de ulei și zahăr este destul de ridicată, însă este absolut necesară pentru a obține acea textură umedă, specifică. Nu încercați să modificați proporțiile pentru a o transforma într-o rețetă „healthy”, pentru că veți strica textura finală. Deși se coace într-o tavă normală, prăjitura este atât de densă și aromată încât este suficientă pentru foarte mulți musafiri! Este extrem de simplu de făcut. Cuptorul face practic aproape toată treaba.

Ingrediente pentru prăjitura anticriză

Pentru blat:

280 g făină

45 g cacao neagră

250 g zahăr brun

1 ¼ lingurițe praf de copt

½ linguriță de sare

180 g ulei de floarea-soarelui

280 g cafea lichidă (la temperatura camerei)

1 lingură oțet de vin alb sau oțet de mere

1 linguriță esență de vanilie.

Pentru glazură:

155 g zahăr pudră

25 g cacao neagră

4 linguri de cafea lichidă (la temperatura camerei)

1 linguriță esență de vanilie

1 lingură ulei de floarea-soarelui.

Preparare pas cu pas