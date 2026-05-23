Prăjitura „anticriză”, cu ciocolată, dar fără ouă, unt sau lapte/ O rețetă tradițională inventată pe vremea când nu se găsea mai nimic prin magazine

23 mai 2026, Rețete
Galerie Foto 3
Foto: notiespartano.com
Cunoscut sub numele de „emergency cake” sau „depression cake”, acest desert s-a născut dintr-o criză economică profundă, când ingredientele de bază lipseau cu desăvârșire. Creat din pură necesitate, a rămas celebră datorită simplității sale uimitoare și texturii irezistibile.

O rețetă care spune istoria unei epoci

Acest pandișpan cu ciocolată a fost inventat în Statele Unite în timpul Marii Crize, o perioadă în care ouăle, laptele sau untul erau fie de negăsit, fie mult prea scumpe pentru buzunarul omului de rând.

În timp, a primit și porecla de „wacky cake” (prăjitura nebună), pentru că este greu de crezut că doar din făină, ulei, cacao, zahăr și cafea poți obține un blat atât de umed, cu o glazură crocantă și un gust intens de cacao. Și mai aleas că e realizată cu un minimum de efort.

Un sfat înainte de a te apuca de prăjitură

Cantitatea de ulei și zahăr este destul de ridicată, însă este absolut necesară pentru a obține acea textură umedă, specifică. Nu încercați să modificați proporțiile pentru a o transforma într-o rețetă „healthy”, pentru că veți strica textura finală. Deși se coace într-o tavă normală, prăjitura este atât de densă și aromată încât este suficientă pentru foarte mulți musafiri! Este extrem de simplu de făcut. Cuptorul face practic aproape toată treaba.

Ingrediente pentru prăjitura anticriză

Pentru blat:

  • 280 g făină

  • 45 g cacao neagră

  • 250 g zahăr brun

  • 1 ¼ lingurițe praf de copt

  • ½ linguriță de sare

  • 180 g ulei de floarea-soarelui

  • 280 g cafea lichidă (la temperatura camerei)

  • 1 lingură oțet de vin alb sau oțet de mere

  • 1 linguriță esență de vanilie.

Pentru glazură:

  • 155 g zahăr pudră

  • 25 g cacao neagră

  • 4 linguri de cafea lichidă (la temperatura camerei)

  • 1 linguriță esență de vanilie

  • 1 lingură ulei de floarea-soarelui.

Preparare pas cu pas

  1. Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge o formă pătrată de 20×20 centimetri cu puțin ulei de floarea-soarelui (folosind o pensulă sau un spray pentru gătit). Poți folosi și o formă rotundă sau dreptunghiulară, cu dimensiuni similare.
  2. Într-un bol încăpător, amestecă bine toate ingredientele uscate: făina, cacao, zahărul brun, praful de copt și sarea.
  3. Fă o adâncitură în centrul ingredientelor uscate și toarnă acolo lichidele: uleiul, cafeaua, oțetul și esența de vanilie. Amestecă totul cu un tel sau o spatulă doar până când compoziția devine omogenă (nu amesteca în exces).
  4. Toarnă compoziția în tavă. Introduce-o la cuptor pentru 50-60 de minute. Pentru a verifica dacă este gata, fă testul cu scobitoarea: dacă iese curată, prăjitura este gata; dacă are urme de aluat, mai las-o câteva minute. Scoate-o și las-o să se răcească complet.
  5. Într-un bol separat, cerne zahărul pudră împreună cu cacao. Adăugă cele 4 linguri de cafea, uleiul și esența de vanilie, apoi amestecă bine. Textura trebuie să fie groasă, dar să curgă. Dacă glazura este prea densă, mai adaugă un strop de cafea.
  6. Scoate prăjitura din formă și așază-o pe un grătar de bucătărie. Toarnă glazura uniform pe toată suprafața ei și las-o să se întărească timp de 30 de minute înainte de a o tăia și servi.

Controale ANPC în toată țara: amenzi de peste 5 milioane de lei după descoperirea unor nereguli grave / Produse expirate, carne neconformă și etichete incomplete
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 25-31 mai/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Aproape jumătate dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite / Excesul de greutate, fumatul și alcoolul sunt principalii factori de risc
Te îngrași aparent fără motiv? Dr. Andrei Mogoș: „Cortizolul poate influența acumularea de grăsime, dar mesele regulate și aportul de proteine te pot echilibra"
VIDEO | Cum vede primarul Capitalei viitorul centrului Bucureștiului / Ciprian Ciucu: „Mă uit la tipul de oraș european. Ieșim la o terasă, la un restaurant, la un teatru. Ne vedem cu prieteni, socializăm. Un oraș în care simți că trăiești"
