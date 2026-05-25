VIDEO FOTO | Serele din vârful dealului, unde cresc tot anul cele mai bune căpșuni din Spania/ Fermier: Căpșunile de aici au un gust special datorită climei și solului

25 mai 2026
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Căpșunile, simbolul regiunii Maresme din Catalonia
  2. Căpșunile de la Can Marpons

Regiunea Maresme, situată pe coasta catalană, între Barcelona și Costa Brava, este renumită pentru căpșunile sale aromate, considerate de mulți unele dintre cele mai gustoase din Spania. Climatul mediteranean blând, apropierea de mare și terenurile fertile creează condiții ideale pentru cultivarea acestui fruct delicat.

În Arenys de Munt, localitatea unde se află ferma Can Marpons, tradiția cultivării căpșunilor se întinde pe mai multe generații. Pep, proprietarul fermei, a moștenit terenul din familie și afacerea cultivării căpșunilor de la tatăl său, care a început prin 1960.

Astăzi are un deal întreg acoperit de sere cu căpșuni pe care le plantează și le îngrijește împreună cu fiul său și încă un ajutor.

Căpșunile, simbolul regiunii Maresme din Catalonia

Condițiile climatice și geografice din Maresme influențează favorabil calitatea căpșunilor produse aici. Începând cu anii 1960, producția de căpșuni din regiune a cunoscut o dezvoltare puternică, însă după 1980 aceasta a început să scadă din cauza concurenței venite din alte zone producătoare.

De culoare roșu intens, cu un gust foarte dulce și o ușoară aciditate, o textură cărnoasă și o aromă plăcută, căpșunile din Maresme beneficiază de o calitate deosebită datorită microclimatului și reliefului muntos al regiunii. Căpșunile sunt cultivate pe terenuri în pantă, ceea ce permite o incidență mai mare a razelor soarelui, iar condițiile orografice oferă un drenaj excelent. Astfel, plantele se dezvoltă mai bine și produc fructe în cantitate mai mare și de calitate superioară.

Căpșunile de la Can Marpons

Pep: „Familia mea deține această proprietate de aproximativ 150 de ani. Tatăl meu a început să cultive căpșuni prin 1965.”

Ce face atât de specială căpșuna de Maresme?

Pep: „Vremea, climatul mediteranean cu veri calde și ierni relativ blânde și, mai presus de toate, geografia zonei. Înclinația razelor soarelui are un impact direct asupra culturii și accelerează producția fructelor.”

Ce soiuri cultivați?

Pep: „Lucrăm cu diferite soiuri care se remarcă prin gustul lor: Albion, Amandine, Redsayra, Sabana și altele.”

Produceți căpșuni tot anul?

Pep: „Da, avem căpșuni tot timpul anului, dar cele mai bune condiții sunt primăvara, în aprilie, mai și iunie.”

Cum îngrijiți plantele?

Pep: „Planta are nevoie de apă constantă și de nutrienți administrați prin irigare. În plus, trebuie să fim atenți la dăunători și boli.”

Folosiți pesticide?

Pep: „Am redus foarte mult utilizarea pesticidelor și folosim sisteme alternative de combatere. Primii care consumăm căpșunile suntem noi.”

Cultura este ecologică?

Pep: „Nu avem certificare bio, dar lucrăm cu practici ecologice și tratamente autorizate în agricultura bio.”

Ce recomandați consumatorilor?

Pep: „Căpșunile trebuie spălate doar înainte de consum și păstrate la rece.”

Folosiți metode tradiționale?

Pep: „Nu, am fost destul de inovatori. Am introdus irigarea prin picurare și cultura hidroponică pentru a economisi apă și pentru a reduce bolile plantelor.”

Unde se vând căpșunile?

Pep: „Totul este foarte local: magazine de sat, piețe și grupuri de consumatori. Fructele trebuie consumate cât mai repede după recoltare.”

