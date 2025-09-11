Bruschetta cu mozzarella și smochine – un mic dejun delicios și rafinat/ În plus și ușor de pregătit

Când ne grăbim dimineața, o tartină rezolvă de obicei problema micului dejun. Dar dacă am pregăti ceva rapid, dar în același timp, mai diferit de eternul sandwich cu brânză și șuncă? Bruschetta cu mozzarella și smochine e o combinație rafinată de dulce și sărat.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente (pentru 2 porții)

4 felii de pâine rustică sau integrală

125 de gr de mozzarella proaspătă (o bilă întreagă)

2-3 smochine coapte, dar ferme

2 linguri de miere sau reducție de oțet balsamic

Frunze proaspete de busuioc sau mentă

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

Sare și piper proaspăt măcinat

Preparare bruschettă cu mozzarella și smochine

Prăjește ușor feliile de pâine pe grill sau într-o tigaie antiaderentă, până devin aurii și crocante la exterior, dar păstrează miezul moale.

Rupe bucăți mari din mozzarella și las-o câteva minute la temperatura camerei, pentru a deveni mai cremoasă.

Unge feliile de pâine cu un strop de ulei de măsline, adaugă mozzarella, așază deasupra feliile de smochine și stropește cu miere sau cu reducție de oțet balsamic.

Presară frunze de busuioc sau mentă și un praf fin de sare și piper. Servește imediat.

Beneficii nutriționale

Mozzarella este o sursă excelentă de proteine și calciu, sprijinind sănătatea oaselor și a musculaturii. Fiind o brânză proaspătă, are și un conținut mai redus de sodiu și grăsimi comparativ cu alte brânzeturi, maturate.

Smochinele adaugă o dulceață naturală și sunt bogate în fibre, potasiu și antioxidanți, ajutând digestia și reglând tensiunea arterială.

Uleiul de măsline extravirgin aduce grăsimi sănătoase, esențiale pentru sistemul cardiovascular.

Busuiocul și menta nu doar completează gustul, dar și oferă compuși cu efect antiinflamator și digestiv.

Această bruschetta este perfectă pentru un mic dejun elegant sau chiar pentru un brunch de weekend. Poate fi acompaniată de un pahar de prosecco, dacă o transformi într-un aperitiv, sau de o cafea lungă pentru un început de zi rafinat.

Citește și

Rețetele Juanitei. Câteva bruschette caprese vor asigura o decorativă salată pe pâine pentru o cină frugală

Bruschette. Tot ce n-ai știut și nimeni nu ți-a spus ca să le poți face perfecte și într-o mulțime de variante