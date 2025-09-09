Cea mai simplă rețetă de mic dejun: bacon, ouă și brânză la tavă / Ușor de pregătit și sățioasă, o masă completă și consistentă

Un sandwich cu bacon, ouă și brânză este o alegere clasică pentru micul dejun. Totuși, există o variantă și mai simplă, care aduce aceleași arome. Este vorba despre a le găti la cuptor, metodă care păstrează gustul autentic și se gătește aproape singură.

Această rețetă, propusă de delish.com. are la bază ingrediente la îndemâna oricui: brânză topită, mozzarella rasă, aluat pentru biscuiți la conservă și câteva ouă. Rezultatul este o combinație între un sufleu aerat și un sandviș consistent, perfect pentru a fi servit dimineața.

Acest preparat reprezintă o versiune modernă și practică a clasicului mic dejun american. Este gustos, hrănitor și, mai ales, ușor de pregătit pentru mai multe persoane.

Ingrediente necesare

Rețeta este gândită pentru opt porții. Sunt necesare următoarele:

10 felii de bacon

10 ouă mari

350 ml lapte

100 g mozzarella rasă

30 g ceapă verde tocată

un vârf de linguriță fulgi de ardei iute

3,5 g sare

2 g piper negru măcinat

spray pentru gătit

8 felii de brânză topită felii

un tub de 460 g aluat pentru biscuiți

30 g unt nesărat topit

Mod de preparare pas cu pas

Se așază grătarul cuptorului pe mijloc și se încălzește la 190°C. Feliile de bacon se pun într-un singur strat pe o tavă tapetată cu hărtie de copt. Se coc 20–25 de minute, până devin aurii și crocante.

Într-un bol mare, se bat ouăle cu laptele. Se adaugă mozzarella rasă, ceapa verde și fulgii de ardei iute. Se condimentează cu sare și piper proaspăt măcinat.

Se unge o tavă de 33 × 23 cm cu spray de gătit sau puțin ulei. Se toarnă amestecul de ouă și brânză în tavă. Se așază feliile de bacon deasupra, apoi cele de brânză topită. Pe fiecare felie de brânză se pune câte un biscuit din aluatul la conservă. Biscuiții se ung cu puțin unt topit, iar restul se păstrează pentru final.

Tava se introduce în cuptor și se coace 20 de minute, până când biscuiții încep să prindă culoare. Se acoperă lejer cu folie de aluminiu și se continuă coacerea încă 20–25 de minute, până când centrul este închegat, iar biscuiții sunt aurii.

Se scoate tava din cuptor și se ung biscuiții cu restul de unt topit. Se lasă 10 minute la răcit pentru a se așeza compoziția. Se taie în pătrate, fiecare bucată conținând câte un biscuite, și se servește caldă.

Rezultatul este ub preparat aromat, cu textură contrastantă: biscuiți crocanți la exterior, interior pufos și brânză topită care leagă toate ingredientele.