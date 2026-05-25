Creșterea temperaturilor și schimbările din condițiile meteorologice aduc o nouă provocare pentru agricultori. Specialiștii germani avertizează că vremea caldă poate favoriza apariția și răspândirea fusariozei la grâu, o boală considerată printre cele mai periculoase pentru culturile cerealiere. Fermierii sunt sfătuiți să urmărească atent evoluția lanurilor în perioada următoare și să ia măsuri preventive pentru a limita pierderile de producție.

Potrivit publicației germane Agrarheute, riscul crește în special în perioadele în care temperaturile ridicate sunt însoțite de umiditate sau precipitații în fazele sensibile de dezvoltare ale plantei. Aceste condiții pot favoriza dezvoltarea fungilor din genul Fusarium, care afectează spicele și pot reduce atât cantitatea, cât și calitatea recoltei.

Fusarioza poate afecta producția și calitatea boabelor

Boala atacă în principal spicele de grâu și poate provoca probleme importante pentru agricultori. Pe lângă reducerea producției, fusarioza poate determina apariția unor micotoxine, substanțe produse de fungi care afectează calitatea cerealelor și pot crea dificultăți la comercializare.

În multe situații, problema nu se rezumă doar la pierderi cantitative. Grâul contaminat poate întâmpina restricții privind utilizarea în industria alimentară sau în hrana animalelor. Experții spun că perioada de înflorire a grâului este una dintre cele mai sensibile etape pentru apariția infecțiilor.

Vremea joacă un rol decisiv

Specialiștii arată că evoluția vremii poate influența puternic răspândirea bolii. Temperaturile ridicate combinate cu umezeala creează condiții favorabile dezvoltării agenților patogeni. În același timp, structura culturii și rotația plantelor pot avea un rol important. Riscul poate fi mai mare în terenurile unde grâul este cultivat după porumb, deoarece resturile vegetale pot păstra agenții patogeni pentru perioade mai lungi.

Agricultorii sunt sfătuiți să monitorizeze atent culturile și să urmărească prognozele meteorologice în perioadele critice.

Măsurile preventive devin tot mai importante

Specialiștii recomandă o combinație de măsuri pentru reducerea riscului. Printre acestea se numără rotația culturilor, gestionarea resturilor vegetale și alegerea unor soiuri cu toleranță mai ridicată.

Monitorizarea atentă a lanurilor și aplicarea tratamentelor la momentul potrivit pot reduce efectele bolii.