Tratamentul cu GLP-1 poate schimba preferințele alimentare ale unor utilizatori, iar acest lucru se vede și în lista lor de cumpărături. Pentru a vedea cum influențează aceste tratamente obiceiurile alimentare de acasă, publicația The Kitchn a discutat cu șase persoane care folosesc în prezent o formă de GLP-1, printre acestea numărându-se membri ai familiei autoarei, prieteni și prieteni ai prietenilor.

GLP-1, prescurtarea pentru glucagon-like peptide-1, este un hormon care apare în mod natural în organism și care stă la baza unor medicamente utilizate în tratamentul diabetului și obezității. Potrivit Gallup, peste 11% dintre adulții din Statele Unite folosesc în prezent medicamente GLP-1.

Aceste medicamente acționează și asupra apetitului, iar cercetările arată că pot provoca greață și dureri de stomac după consumul anumitor alimente, în special al celor prăjite și foarte grase, care se digeră mai greu.

Pe măsură ce numărul utilizatorilor crește, schimbările se văd și în industria alimentară. The Kitchn amintește că, la începutul acestui an, Vogue relata că unele restaurante au început să introducă meniuri speciale pentru utilizatorii GLP-1, cu porții mai mici.

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Pentru mesele de acasă, cele șase persoane intervievate de publicație au descris câteva schimbări clare în ceea ce privește alimentele pe care le cumpără și le consumă.

3 alimente pe care utilizatorii GLP-1 spun că au început să le cumpere mai rar

1. Chipsurile

Pentru mai mulți dintre utilizatorii intervievați, chipsurile „și-au pierdut atractivitatea”.

În loc să ia automat o pungă de chipsuri între mese, aceștia spun că preferă gustări mai mici și mai sățioase, adesea bogate în proteine.

Un alt utilizator a spus că uleiul și senzația de aliment foarte gras îi provoacă acum atât de mult disconfort, încât ajunge să simtă „greață doar uitându-se la ele”.

2. Bomboanele

Bomboanele sunt un alt aliment pe care unele dintre persoanele intervievate spun că au ajuns să îl consume mai puțin.

„Dulceața intensă și-a pierdut complet atractivitatea”, a spus una dintre persoane.

În locul unui baton de ciocolată sau al unei pungi de jeleuri, aceasta spune că preferă acum fructele proaspete.

3. Băuturile îndulcite

Și băuturile cu zahăr au fost trecute pe lista alimentelor consumate mai rar.

În locul sucurilor clasice sau al băuturilor cu suc de fructe și zahăr, unele dintre persoanele intervievate aleg apă sau alternative mai puțin dulci.

Un utilizator care ia medicamente GLP-1 de mai bine de un an a spus că sucurile au început să i se pară „prea dulci”.

3 alimente pe care utilizatorii GLP-1 spun că le consumă mai des

1. Brânza cottage

Brânza cottage a fost primul aliment menționat de mama autoarei atunci când aceasta a întrebat-o ce mănâncă mai mult după ce a început tratamentul GLP-1, pe care îl urmează de peste un an.

„Cottage cheese”, a răspuns ea, cu entuziasm.

Femeia spune că nu mai simte aceeași poftă pentru alimente dulci sau sărate și că preferă acum brânza cottage.

Un alt avantaj menționat de publicație este conținutul ridicat de proteine. Brânza poate fi, de asemenea, combinată cu fructe și alte ingrediente, asemenea unui bol de iaurt.

2. Băuturile carbogazoase cu probiotice

Băuturile cu probiotice, precum Poppi și Olipop, au început să apară mai des pe listele de cumpărături ale unora dintre utilizatorii intervievați.

Una dintre prietenele autoarei spune că îi place o băutură „rece și acidulată”, dar că nu mai tolerează cantitatea de zahăr dintr-un suc obișnuit, deoarece îi provoacă dureri de stomac.

Băuturile cu probiotice oferă, în opinia publicației, o alternativă carbogazoasă la sucurile tradiționale, cu aproximativ un sfert din cantitatea de zahăr a acestora.

3. Jerky de vită

Jerky-ul de vită, alături de batoanele de carne pentru gustări, este un alt produs pe care unul dintre utilizatori spune că îl cumpără mai des.

„Întotdeauna țin o pungă de jerky de vită sau batoane pentru gustări în geantă”, spune aceasta.

Motivul este simplu: produsul este ușor de transportat, bogat în proteine și poate fi consumat atunci când îi este foame, dar nu este pregătită pentru o masă completă.