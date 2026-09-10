Unul din trei români este preocupat de alimentația echilibrată, dar gustul rămâne criteriul principal. Cum s-au schimbat obiceiurile alimentare

Unul din trei români se declară preocupat de alimentația echilibrată, față de 22% în 2020, însă gustul continuă să fie principalul criteriu atunci când aleg un preparat. În același timp, românii gătesc mai rar, apelează mai des la soluții rapide și folosesc tot mai mult rețelele sociale pentru inspirație.

Datele apar în cel mai recent studiu privind obiceiurile alimentare, realizat de Kantar în cadrul Mercury Plus Survey, în România, în 2025, și prezentat de MAGGI, brand care marchează în acest an 30 de ani de prezență pe piața românească.

Deși ritmul de viață influențează tot mai mult felul în care românii își pregătesc mesele, masa continuă să fie un important moment de socializare. Doar unul din cinci români spune că mănâncă singur, în timp ce majoritatea preferă să ia masa împreună cu alte persoane, într-o proporție mai mare decât media europeană.

Gustul rămâne mai important decât valorile nutriționale

Doi din trei români consideră că mâncarea pregătită acasă este cea mai echilibrată opțiune, iar aproape jumătate spun că sunt atenți la valorile nutriționale ale produselor.

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Totuși, atunci când vine vorba despre alegerea unui preparat, gustul rămâne pe primul loc. Pentru 42% dintre respondenți, acesta este criteriul principal, procent ușor mai mare decât media europeană, de 40%.

Preferințele diferă însă în funcție de vârstă. Tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani sunt mai interesați de aportul de proteine și de alimentația fără gluten sau de tip keto. Generațiile mai în vârstă sunt preocupate în special de preparatele cu un conținut redus de zahăr, colesterol și sare.

Studiul indică și o creștere a consumului de carne. Acesta a ajuns la 73% din populație, cu 15% mai mult față de 2020. În rândul celor mai tineri adulți, procentul este însă mai mic, de 66%, iar 34% dintre aceștia se declară flexitarieni.

Românii gătesc mai rar și caută idei pe rețelele sociale

Gătitul acasă rămâne principala opțiune, însă frecvența sa a scăzut cu 13% față de 2020. Evoluția este asociată în studiu cu schimbările din stilul de viață, inclusiv munca hibridă și utilizarea mai frecventă a produselor gata de consum.

În același timp, mesele luate în afara casei au crescut cu 6%, iar gustările rapide au devenit mai frecvente, în special în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 34 de ani.

Pentru inspirația din bucătărie, social media a devenit un instrument important. Aproape jumătate dintre românii care gătesc spun că folosesc rețelele sociale drept principală sursă de inspirație pentru rețete, una dintre cele mai ridicate ponderi din Europa.

Ce mănâncă românii la prânz și la cină

Supa rămâne unul dintre cele mai consumate preparate la prânz, fiind prezentă la aproape una din cinci mese. Urmează preparatele pe bază de cartofi, pui și porc.

La cină, salatele ocupă primul loc în preferințele românilor.

„Românii sunt mai atenți la ceea ce mănâncă, dar nu vor să renunțe la gust. În același timp, au mai puțin timp pentru gătit și caută soluții simple, potrivite ritmului lor de viață. Aceste schimbări ne-au determinat să adaptăm constant rețetele MAGGI® și să oferim informații cât mai clare despre ingrediente și valorile nutriționale”, a declarat Roxana Basarabă, Group Brand Manager MAGGI, Lead South-Eastern Europe.

Potrivit reprezentantei companiei, studiul arată în același timp că masa rămâne un moment important petrecut împreună.

MAGGI aniversează 30 de ani în România

MAGGI® este prezent pe piața din România din 1995, prin intermediul Nestlé. Cu ocazia celor 30 de ani de prezență în România, brandul își actualizează și unul dintre produsele sale emblematice, MAGGI® Secretul Gustului Legume, aflat pe piața românească din 2002.

Potrivit companiei, rețeta a fost actualizată pentru a răspunde interesului consumatorilor pentru un gust apreciat, ingrediente familiare și informații nutriționale ușor de înțeles.

Totodată, MAGGI® este partener principal al evenimentului „Masa care Unește”, programat sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 16:00, în Piața Constituției din București. Organizatorii își propun să aducă 20.000 de persoane la aceeași masă și să stabilească un record Guinness.

Evenimentul are și o componentă caritabilă. Participanții vor putea face donații pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România, care urmează să fie ridicat pe platoul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București.