Popularitatea în creștere a medicamentelor pentru slăbit începe să ridice semne de întrebare în industria băuturilor alcoolice. Heineken avertizează că tratamentele care reduc apetitul ar putea diminua consumul de bere și cidru și le recomandă barurilor și pub-urilor din Marea Britanie să se adapteze noilor obiceiuri ale clienților. Printre soluțiile propuse se numără porțiile mai mici, băuturile cu mai puțin alcool și gustările ușoare, potrivit AGERPRES, care citează Reuters.

Al doilea mare producător de bere din lume, după AB InBev, a transmis aceste recomandări partenerilor din sectorul ospitalității din Marea Britanie. Avertismentul apare într-un document intern consultat de Reuters și reprezintă o recunoaștere rară din partea unui mare producător de alcool că medicamentele din clasa GLP-1 ar putea afecta vânzările.

De ce ar putea scădea consumul de bere

Medicamentele pentru slăbit din clasa GLP-1, categorie din care fac parte Ozempic și Wegovy, sunt utilizate tot mai frecvent. Potrivit unui studiu al băncii JPMorgan citat de AGERPRES, aproximativ 10 milioane de persoane din Statele Unite au folosit anul trecut astfel de medicamente.

Creșterea utilizării lor influențează și alte segmente de consum. Pe lângă reducerea interesului pentru dulciuri și gustări, popularitatea acestor tratamente a stimulat cererea pentru servicii de ajustare a hainelor și pentru produse destinate combaterii efectelor secundare.

În cazul băuturilor alcoolice, senzația de sațietate asociată tratamentelor poate determina unele persoane să consume cantități mai mici. Heineken avertizează că acest comportament ar putea afecta vânzările de bere și cidru, dar și frecvența ocaziilor în care clienții obișnuiau să consume mai multe halbe într-o singură ieșire.

Industria băuturilor alcoolice se confruntă deja cu scăderi ale vânzărilor pe unele piețe importante, pe fondul preocupărilor pentru sănătate și al presiunilor economice care îi determină pe consumatori să reducă cheltuielile.

Ce schimbări le recomandă Heineken barurilor și pub-urilor

Documentul transmis în această lună operatorilor din sectorul ospitalității propune mai multe modalități prin care localurile s-ar putea adapta la noile preferințe ale consumatorilor.

Printre recomandări se numără:

promovarea porțiilor mai mici de bere, precum jumătățile de halbă;

diversificarea ofertei cu băuturi cu un conținut redus de alcool sau fără alcool;

asocierea băuturilor cu gustări ușoare.

Potrivit companiei, localurile care nu țin cont de schimbările în comportamentul clienților riscă să piardă atât consumatori, cât și venituri, pe măsură ce utilizarea medicamentelor pentru slăbit se extinde în Marea Britanie.

Heineken a explicat pentru Reuters că prezentarea a fost distribuită în cadrul interacțiunilor obișnuite cu operatorii din industria ospitalității, pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine evoluțiile pieței.

„Observăm anumite schimbări în comportamentul de consum în rândul utilizatorilor (de medicamente GLP-1) și vom continua să monitorizăm evoluția acestor comportamente în 2027”, a precizat compania.

Producătorul olandez susține că persoanele care folosesc aceste tratamente nu renunță neapărat la alcool, ci tind să aleagă cantități mai mici, băuturi mai slabe și produse premium. Compania consideră că această evoluție se înscrie și în tendințele generale ale pieței.

Gospodăriile care folosesc medicamente pentru slăbit cheltuiesc mai puțin pe alcool

Datele privind cheltuielile consumatorilor indică deja diferențe între gospodăriile în care există persoane care utilizează medicamente GLP-1 și cele în care nu se folosesc astfel de tratamente.

O analiză realizată de firma de cercetare de piață Circana, în perioada 2024–2026, a urmărit gospodării din Statele Unite în care cel puțin un membru utilizează medicamente din această categorie. Rezultatele arată că acestea și-au redus cheltuielile pentru alcool, atât pentru consumul de acasă, cât și pentru cel din localuri, comparativ cu gospodăriile fără utilizatori de GLP-1.

După doi ani de tratament, cheltuielile lunare pentru alcool au fost, în medie, cu aproximativ 7% mai mici. În cazul berii, diferența a ajuns la circa 13,5%.

Și sondajele realizate în Europa și Marea Britanie de Circana, compania de cercetare de piață NIQ și firma KAM, specializată în industria ospitalității britanice, indică o reducere a consumului de alcool în rândul persoanelor care utilizează aceste medicamente.

Utilizatorii spun că alcoolul le provoacă disconfort

Relatările consumatorilor oferă un alt indiciu privind schimbarea obiceiurilor. Dintre cei 11 utilizatori de medicamente GLP-1 intervievați de Reuters, zece au declarat că și-au redus consumul de alcool, uneori semnificativ.

Aceștia au explicat că alcoolul le provoacă disconfort sau o stare de rău ori că pur și simplu nu mai simt aceeași dorință de a bea.

Pentru producătorii de bere și operatorii din industria ospitalității, aceste schimbări ar putea însemna adaptarea ofertelor la un public care consumă mai puțin, dar care continuă să fie interesat de băuturi cu un conținut redus de alcool sau de produse premium.