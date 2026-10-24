Un medicament experimental pentru slăbit, încă neaprobat, este deja cumpărat de oameni prin canale nereglementate. Cercetătorii au analizat experiențele relatate online și au descoperit un paradox surprinzător: unii utilizatori spuneau că le-a crescut pofta de mâncare. Este vorba despre retatrutide, un medicament aflat în prezent în studii clinice de fază 3. Cercetarea a fost realizată de specialiști de la University of Pennsylvania și publicată în JAMA Network Open, citează Sciencedaily.

Oamenii de știință avertizează însă că relatările online nu demonstrează că medicamentul a provocat simptomele respective.

Cercetătorii au analizat 148.640 de postări și comentarii publicate pe Reddit între 2021 și 2025. Materialele proveneau de la aproape 39.000 de utilizatori din comunități dedicate retatrutidei, peptidelor și controlului greutății. Algoritmii au identificat 13.589 de persoane care afirmau că foloseau retatrutide. Dintre acestea, 7.823 au raportat cel puțin un simptom care putea fi încadrat într-o categorie medicală.

Inteligența artificială a fost folosită pentru identificarea simptomelor și transformarea descrierilor utilizatorilor în termeni medicali standardizați. „AI ne permite să găsim tipare recurente în relatările oamenilor”, explică Sharath Chandra Guntuku, unul dintre autorii studiului. Scopul, spune cercetătorul, este generarea unor ipoteze care să poată fi ulterior testate prin metode științifice convenționale.

Paradoxul foamei

Cel mai surprinzător semnal a fost legat de apetitul alimentar. Retatrutide este concepută pentru reducerea apetitului și controlul greutății. În studiile clinice, participanții au înregistrat scăderi importante în greutate. Cu toate acestea, printre utilizatorii de Reddit, creșterea apetitului a apărut frecvent în relatările analizate.

Au mai fost raportate oboseală, energie crescută, greață, pofte alimentare, insomnie și creșterea frecvenței cardiace. Au apărut și relatări despre simptome musculare, anxietate, palpitații, amețeli sau modificări ale somnului. Acest profil diferă de studiile clinice de fază 2, unde efectele gastrointestinale au fost cele mai frecvente.

Retatrutide acționează diferit față de Ozempic sau Mounjaro. Medicamentul face parte dintr-o generație nouă de medicamente investigate pentru obezitate. Semaglutida acționează în principal asupra receptorului GLP-1. Tirzepatida acționează asupra receptorilor GLP-1 și GIP. Retatrutide activează trei receptori: GLP-1, GIP și receptorul glucagonului. Tocmai această combinație ar putea produce un profil diferit al efectelor asupra organismului, spun cercetătorii. Dar aceasta este doar una dintre ipoteze. „Retatrutide funcționează diferit față de medicamentele GLP-1 existente, deci este posibil ca efectele asupra organismului să fie diferite”, explică cercetătoarea Jena Shaw Tronieri. Ea avertizează însă că utilizatorii care cumpără medicamente experimentale pe piața gri pot fi foarte diferiți de participanții la studiile clinice.

Nu se știre ce substanțe au luat utilizatorii

Cercetătorii nu pot confirma ce substanțe au luat utilizatorii, iar aceasta este principala limită a studiului. Cercetătorii nu au putut verifica dacă produsele cumpărate online conțineau într-adevăr retatrutide. Nu au putut confirma nici puritatea, doza, durata tratamentului sau combinațiile cu alte substanțe. „Nu putem spune că retatrutide provoacă aceste simptome și nici măcar că utilizatorii Reddit iau retatrutide autentică”, spune profesorul Lyle Ungar. Unii utilizatori ar putea administra simultan mai multe peptide experimentale. Produsele pot avea, de asemenea, compoziții și concentrații diferite. Din acest motiv, studiul nu poate demonstra o relație de cauzalitate.

Food and Drug Administration (FDA) precizează că retatrutide nu este aprobată pentru tratamentul niciunei afecțiuni. Autoritatea americană avertizează și asupra produselor comercializate online sub etichete precum „doar pentru cercetare” sau „nu pentru consum uman”. Unele dintre acestea sunt vândute direct consumatorilor împreună cu instrucțiuni de administrare.

FDA recomandă oamenilor să nu cumpere asemenea produse, deoarece calitatea lor este necunoscută și pot exista riscuri pentru sănătate.

Reddit nu poate înlocui studiile clinice

Autorii nu prezintă analiza rețelelor sociale drept dovadă a unor noi reacții adverse. Mai degrabă, metoda poate funcționa ca un sistem timpuriu de avertizare. Un semnal apărut repetat în mii de conversații poate indica o problemă care merită verificată ulterior. „Aceasta este prima privire asupra experiențelor unei populații aflate în afara sistemelor convenționale de monitorizare a siguranței medicamentelor”, spune Neil Sehgal, autorul principal al studiului.

Concluzia cercetătorilor este prudentă. Relatările privind foamea, insomnia sau creșterea pulsului trebuie investigate suplimentar. Până atunci, ele rămân semnale generate din experiențe auto-raportate, nu efecte adverse demonstrate ale retatrutidei.