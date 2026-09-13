Cartofii cruzi pot fi păstrați în frigider, contrar unei recomandări mai vechi. Temperatura scăzută le poate prelungi prospețimea și reduce risipa alimentară. Asta, în ciuda faptului că mult timp, consumatorii au fost sfătuiți să nu păstreze cartofii în frigider. Recomandarea era justificată prin temerea că temperaturile scăzute cresc cantitatea de zaharuri din tuberculi.

La prăjire, coacere sau rumenire, aceste zaharuri pot contribui la formarea acrilamidei. Este o substanță care apare în mod natural atunci când alimentele bogate în amidon sunt preparate la temperaturi ridicate. Ei bine, noile evaluări arată că depozitarea cartofilor în frigider, în condiții casnice, nu crește în mod semnificativ potențialul de formare a acrilamidei, comparativ cu păstrarea într-un loc răcoros și întunecat, conform express.co.uk.

Cartofii pot rezista de trei ori mai mult

Campania britanică Love Food Hate Waste, administrată de organizația Waste and Resources Action Programme (WRAP), recomandă păstrarea cartofilor la frigider, la o temperatură mai mică de 5 grade Celsius. Potrivit organizației, această metodă îi poate menține proaspeți de până la trei ori mai mult decât depozitarea într-un dulap aflat la temperatura obișnuită a locuinței.

Frigiderul nu este însă singura opțiune. Consiliul European pentru Informarea Alimentară (EUFIC) arată că tuberculii pot fi păstrați și într-o cămară sau pivniță întunecoasă și bine aerisită, la aproximativ 7-12 grade Celsius. Într-o bucătărie încălzită, unde temperatura depășește frecvent 20 de grade, cartofii se pot înmuia și încolți mai repede. Frigiderul devine astfel o alternativă practică atunci când locuința nu dispune de o cămară suficient de rece.

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De ce s-a schimbat recomandarea

Autoritatea britanică pentru standarde alimentare (FSA) recomanda anterior ca tuberculii destinați prăjirii sau coacerii să nu fie păstrați la temperaturi mai mici de 6 grade Celsius. Îngrijorarea era legată de „îndulcirea la rece”. La temperaturi scăzute, o parte din amidonul cartofului se transformă în zaharuri. Acestea pot participa la formarea acrilamidei atunci când produsul este preparat la temperaturi mai mari de 120 de grade Celsius. Însă un studiu analizat de Comitetul pentru toxicitatea substanțelor chimice din alimente, produse de consum și mediu (COT) a constatat că depozitarea casnică în frigider nu produce o creștere relevantă a potențialului de formare a acrilamidei.

FSA le permite în prezent consumatorilor să aleagă între frigider și un spațiu răcoros, uscat și întunecat. Pentru reducerea acrilamidei, autoritatea recomandă ca alimentele cu amidon să fie gătite până capătă o culoare galben-aurie, nu maro închis.

Cartofii nu trebuie spălați înainte de depozitare

Cartofii trebuie păstrați uscați. Spălarea înainte de depozitare adaugă umiditate și poate favoriza mucegăirea sau putrezirea. Dacă au pământ pe suprafață, acesta poate fi îndepărtat ușor cu o perie sau cu o lavetă uscată. Spălarea se face înainte de preparare.

Lumina trebuie, de asemenea, evitată. Expunerea poate determina înverzirea cartofilor și creșterea concentrației unor compuși naturali numiți glicoalcaloizi.

De ce nu trebuie păstrați lângă ceapă sau mere

Cartofii nu ar trebui depozitați împreună cu ceapa și usturoiul. Mirosurile se pot transfera, iar condițiile comune de păstrare pot grăbi deteriorarea. EUFIC recomandă și separarea cartofilor de fructele care produc etilenă, printre care merele, bananele, roșiile, prunele, avocado și kiwi. Gazul poate grăbi încolțirea tuberculilor. Recomandarea contrazice un truc popular potrivit căruia un măr pus în sacul cu cartofi ar încetini apariția germenilor. Ghidul european actual recomandă păstrarea separată.

Când mai pot fi consumați cartofii încolțiți

Un cartof care are câțiva germeni mici, dar este încă ferm și nu prezintă alte semne de alterare, poate fi folosit după îndepărtarea generoasă a germenilor și a zonelor verzi.

Cartofii foarte moi, puternic zbârciți, mucegăiți, putreziți sau acoperiți de germeni mari trebuie aruncați. Același lucru este valabil dacă o parte mare a tuberculului a devenit verde sau dacă acesta are gust amar. Zonele verzi și germenii pot avea concentrații mai mari de glicoalcaloizi, inclusiv solanină. Consumați în cantități ridicate, acești compuși pot provoca greață, vărsături și disconfort digestiv.

Așadar, frigiderul poate fi cea mai practică soluție pentru păstrarea cartofilor într-o locuință fără cămară rece. Tuberculii trebuie menținuți uscați, feriți de lumină și separați de produsele care eliberează etilenă.