De ce vor bărbații să slăbească? Un studiu scoate la iveală motivul surprinzător: nu sănătatea îi motivează cel mai mult

Bărbații spun că nu sunt preocupați de imaginea corporală și nici de diete, dar o fotografie în care nu le place cum arată poate schimba rapid lucrurile. Un nou studiu arată că, atunci când vine vorba despre slăbit, nemulțumirea față de propriul aspect poate fi un motiv mai puternic decât preocuparea pentru sănătate.

Cercetătorii de la Anglia Ruskin University au inclus 24 de bărbați în patru grupuri de discuție despre scăderea în greutate. Participanții au minimalizat inițial preocupările legate de aspect, asociindu-le mai degrabă cu femeile, însă au ajuns să vorbească despre evitarea fotografiilor, nemulțumirea față de ceea ce văd în oglindă și haine care nu le mai vin. Studiul a fost publicat în revista PLOS One.

Bărbații spuneau că nu îi interesează aspectul, dar vorbeau exact despre asta

Cercetătorii au observat o contradicție clară în discuțiile cu participanții. Deși aceștia susțineau că aspectul fizic nu îi preocupă, descrierile lor arătau că imaginea corporală avea, de fapt, un rol important.

Cercetătorii au remarcat că bărbații „se preocupau chiar de lucrul de care încercaseră să se distanțeze, considerându-l specific domeniului feminin”.

Participanții au povestit despre fotografii pe care preferau să le evite, despre felul în care nu le plăcea ceea ce vedeau în oglindă și despre haine care înainte le veneau, dar care nu mai puteau fi închise. Studiul original descrie aceste momente ca fiind importante pentru conștientizarea propriei imagini și, în multe cazuri, pentru declanșarea unei încercări de a slăbi.

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De ce evită bărbații să vorbească despre diete

Chiar și cuvântul „dietă” pare să fie o problemă. Participanții l-au asociat cu restricțiile alimentare, feminitatea și ideea că dietele sunt greu de susținut.

Un scoping review publicat în 2025 a identificat legături între preocupările bărbaților legate de imaginea corporală și depresie, anxietate și stimă de sine scăzută. În același timp, bărbații sunt mai puțin predispuși să caute ajutor sau să participe la programe care abordează aceste probleme.

Autorii studiului consideră că trebuie regândit modul în care sunt prezentate programele de slăbit pentru bărbați. Ei sugerează renunțarea la un limbaj centrat excesiv pe diete și folosirea unor elemente precum provocările, competiția și obiectivele realizabile, precum și a unor abordări adaptate mai bine acestui grup.

O fotografie a contat mai mult decât o operație pe inimă

Unul dintre cele mai surprinzătoare exemple a venit de la un participant care trecuse printr-o intervenție chirurgicală de urgență pe inimă.

Acesta a spus că o fotografie cu el însuși a fost „cel mai mare imbold” pentru a slăbi, considerând imaginea în care nu îi plăcea cum arată un motiv mai puternic decât experiența în care fusese aproape să-și piardă viața.

În cadrul discuțiilor, nemulțumirea față de aspect a apărut în mod repetat ca un motiv pentru schimbare. Autorii studiului notează că, pentru participanți, aspectul fizic și imaginea de sine au fost în general mai importante ca indicatori ai succesului decât sănătatea sau parametrii de sănătate. Doar câțiva participanți au menționat implicațiile asupra sănătății drept motivatori interni, iar acestea au apărut mai ales în contextul unor probleme de sănătate sau al unor „sperieturi” legate de sănătate.

Soțiile joacă un rol important în schimbarea alimentației

Mai mulți participanți au spus că soțiile lor se ocupau de o mare parte din schimbările alimentare de acasă: planificau mesele, făceau cumpărăturile și decideau ce gustări ajungeau în casă.

Unul dintre bărbați a descris acest sprijin drept „jumătate din luptă”, în timp ce un alt participant a spus că nu ar fi reușit să slăbească fără ajutorul soției sale.

Sprijinul soției a fost, de altfel, unul dintre cele trei tipuri de sprijin identificate de cercetători ca fiind importante pentru menținerea schimbărilor pe termen mai lung, alături de sprijinul unui prieten sau al unui mentor. Autorii consideră că programele de slăbit ar putea folosi mai bine aceste forme de sprijin.

Revin ușor la vechile obiceiuri

Participanții au vorbit și despre cât de ușor este să revină la obiceiurile alimentare vechi.

Unul dintre ei a dat exemplul gogoșilor: una se transformă în două și, „înainte să-ți dai seama, ajungi din nou exact în punctul de care voiai să scapi”.

Participanții au descris astfel un proces repetitiv: încearcă să slăbească, fac progrese, revin parțial la vechile obiceiuri și încearcă din nou. Studiul arată că aceste schimbări pot fi uneori bruște și impulsive și, tocmai de aceea, dificil de menținut pe termen lung.

Studiul, care a analizat experiențele a 24 de bărbați în cadrul unor focus grupuri, sugerează că imaginea corporală și identitatea personală pot avea un rol important în declanșarea dorinței de a slăbi. Autorii spun că programele destinate bărbaților ar putea avea mai mult succes dacă ar ține cont de aceste motivații și ar folosi obiective accesibile, rezultate rapide și forme de sprijin social, în loc să se bazeze exclusiv pe limbajul tradițional al „dietelor”.