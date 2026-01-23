Medicamentele GLP-1 au rezultate remarcabile în pierderea în greutate. Dar ce se întâmplă dacă oprești tratamentul după ce ai atins greutatea dorită?

Unul din opt americani declară că a folosit medicamente GLP-1. Deși multe persoane le iau pentru diabet, aceste medicamente sunt prescrise frecvent și pentru slăbit. Aceasta ridică întrebarea: „Poți opri GLP-1 după ce ai ajuns la greutatea țintă și ce efecte are asupra corpului?”.

Deși sunt relativ noi, cercetările existente arată că majoritatea persoanelor recuperează o parte semnificativă din greutatea pierdută, uneori în doar 12 săptămâni.

Experții recomandă consultarea medicului înainte de a opri medicamentul. „Obezitatea este o afecțiune cronică. La fel ca hipertensiunea sau colesterolul ridicat, unde nu se opresc medicamentele odată ce s-a atins ținta, nu se recomandă oprirea medicamentelor GLP-1 după ce o persoană a ajuns la greutatea dorită”, spune medicul Cynthia Odogwu, citat de publicația Eating Well.

Medicul poate recomanda reducerea treptată a dozei pentru a ajuta corpul să se adapteze, explică Ali McGowan, M.S., RD. Aceasta previne senzația de foame excesivă și recăderea în kilogramele pierdute.

Ce se întâmplă cu greutatea după oprirea GLP-1

Te poți îngrășa

Medicamentele GLP-1 scad apetitul și ajută la consumul mai redus de alimente. Când încetezi tratamentul, aceste mecanisme nu mai funcționează, ceea ce poate duce la creșterea aportului alimentar. „Nu înseamnă că faci ceva greșit”, explică Odogwu. „Pur și simplu, sistemele care ajutau la pierderea în greutate nu mai sunt prezente. Această recâștare a greutății se poate întâmpla chiar și după consiliere nutrițională sau terapie comportamentală”.

Cantitatea de greutate recâștigată este, de regulă, proporțională cu cea pierdută. În unele cazuri, recăderea poate fi semnificativă: s-au raportat persoane care au recuperat 40% din greutatea pierdută în 28 de săptămâni sau chiar 50% într-un an.

Apetitul poate crește

Este normal să simți mai multă foame când doza de GLP-1 este redusă sau oprită, mai ales dacă mâncai mai puțin în timpul tratamentului, explică McGowan.

Schimbările hormonale contribuie la acest fenomen. Nivelurile leptinei, hormonul sațietății, scad odată cu pierderea în greutate, iar ghrelinul, hormonul foamei, crește. Fără GLP-1 care să diminueze aceste senzații, poți observa dorința de a mânca mult mai mult decât în timpul tratamentului.

Crește zgomotul alimentar

Mulți pacienți care folosesc GLP-1 remarcă dispariția gândurilor obsesive despre mâncare, numite „food noise”. Aceasta revine de obicei după întreruperea medicamentului, spune medicul dietetician Steph Wagner.

Apar poftele alimentare

GLP-1 reduce semnificativ pofta de mâncare, ceea ce ajută la alegeri sănătoase, cum ar fi un măr în locul unui desert. Încetarea medicamentului poate readuce aceste pofte, greu de ignorat.

Poți avea un rebound metabolic

Medicamentele GLP-1 influențează și glicemia, colesterolul și tensiunea arterială. Cercetările arată că, la oprirea tratamentului, valorile acestor parametri pot crește, de regulă legat de recâștarea în greutate, nu de medicament în sine.

Strategii nutriționale pentru menținerea greutății

Oprirea GLP-1 nu înseamnă inevitabil recâștigarea kilogramelor. Strategiile corecte pot ajuta la menținerea sănătoasă a greutății:

Echilibrul farfuriei: „Dacă jumătate din farfurie e ocupată de legume fără amidon, iar restul cu proteine slabe și carbohidrați integrali sau cu fibre, te vei simți sătul fără să consumi multe calorii”, explică Odogwu.

Hidratarea: 2 căni de apă înainte de fiecare masă sprijină pierderea în greutate.

Proteinele slabe: Dieta bogată în proteine stimulează eliberarea GLP-1 natural. Se recomandă 1,2-1,6 g proteină per kg corp.

Jurnal alimentar: Notarea obiceiurilor alimentare ajută la identificarea și corectarea tiparelor vechi.

După oprirea GLP-1, este normal să recâștigi ceva greutate din cauza apetitului crescut, poftelor și zgomotului alimentar. Consultarea medicului este esențială, iar reducerea treptată a medicamentului poate fi benefică. Strategiile nutriționale și atenția la obiceiurile alimentare ajută la menținerea greutății pe termen lung.

„Slăbitul durabil nu este un maraton. Este mai degrabă o drumeție lungă cu multe urcușuri și coborâșuri”, subliniază specialiștii.