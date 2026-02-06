Asist. Univ. Dr. Daniela Stegaru, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, explică pe larg ce sunt, cui se adresează și cum trebuie folosite corect injecțiile pentru slăbit, într-un dialog aplicat despre tratamentul obezității, stil de viață și riscurile scurtăturilor promovate în social media. Discuția a avut loc în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, o producție G4Food moderată de nutriționistul Tania Fântână.

„Sunt deja mai bine de 10 ani de când obezitatea a fost încadrată ca boală cronică”, subliniază dr. Daniela Stegaru. Terapiile injectabile folosite astăzi pentru obezitate provin din tratamentele utilizate de peste 15 ani în diabetologie. Observarea efectului secundar de scădere în greutate a dus la studierea și dezvoltarea lor pentru pacienții fără diabet, dar cu obezitate.

Indicația este strict medicală. Nu vorbim despre câteva kilograme în plus, ci despre obezitate sau suprapondere. Întotdeauna trebuie o evaluare medicală completă înainte de inițierea unui tratament antiobezitate”, avertizează medicul.

Cui se adresează tratamentul injectabil

„Nu sunt niște injecții pe care le luăm ca să slăbim două-trei kilograme, le-am oprit și gata. Obezitatea este o boală cronică”, a explicat medicul.

„Nu oricine are două-trei kilograme în plus ar trebui să apeleze la un tratament antiobezitate. Există criterii clare”, a precizat medicul. Indicația este pentru persoanele cu obezitate, indice de masă corporală peste 30 kg/m², sau pentru cele supraponderale, peste 27 kg/m², care au tulburări metabolice asociate.

De ce tratamentul nu este temporar

Medicul a explicat că obezitatea este recunoscută de peste 10 ani ca boală cronică, similară hipertensiunii sau diabetului.

„O persoană care ajunge cu greutatea în limite normale nu este vindecată, ci controlată terapeutic”, a spus dr. Stegaru. Oprirea tratamentului fără schimbări reale de stil de viață duce, de cele mai multe ori, la recâștigarea kilogramelor.

„Dacă ne vom întoarce să facem ce am făcut și până acum, vom ajunge cel puțin acolo unde suntem acum”, a avertizat medicul.

Slăbirea rapidă nu este un obiectiv

Potrivit datelor din studiile clinice, scăderea medie în greutate este de 15–20% într-un an, nu în câteva săptămâni.

„Nu ne dorim o scădere rapidă în greutate. Cu cât slăbim mai repede, cu atât riscul de topire a masei musculare este mai mare”, a explicat dr. Daniela Stegaru. Stagnările sunt normale și necesare pentru adaptarea organismului.

„Plafonarea este normală. Corpul are nevoie să se adapteze la noua greutate”, a adăugat aceasta.

Alimentația sub tratament: ce trebuie evitat

Un punct important al discuției a fost legat de alimentație. Medicul a atras atenția asupra consumului de lichide calorice.

„Fresh nu este egal aliment sănătos. Tot ce este lichid și conține calorii păcălește mecanismul de acțiune al tratamentului”, a spus dr. Stegaru, referindu-se la sucuri, smoothie-uri sau cafelele cu siropuri și frișcă.

Pentru protejarea masei musculare, medicul recomandă proteine zilnic, din surse animale, legume în cantitate mare și porții mici. „Trebuie să ne oprim din mâncat atunci când simțim că nu ne mai este foame”, a precizat ea.

Efecte adverse și riscuri

Cele mai frecvente reacții adverse sunt digestive, mai ales la începutul tratamentului sau la creșterea dozelor.

„În general, vorbim de greață, balonare, constipație sau diaree, efecte care pot fi manageriate medical”, a explicat medicul. Cazurile grave sunt rare.

„Folosim aceste terapii de 15 ani și nu am văzut nici măcar un caz de pancreatită acută indusă de tratament”, a spus dr. Stegaru, precizând că orice durere abdominală severă impune prezentarea la medic.

Ce se întâmplă după oprirea tratamentului

Studiile arată că, după oprirea injecțiilor, o parte din greutate poate reveni.

„Dacă oprim tratamentul prea repede și ne întoarcem la stilul de viață anterior, cu siguranță ne vom îngrășa”, a avertizat medicul. De aceea, perioada de menținere trebuie să fie mai lungă decât cea de slăbire.

Mesaj pentru cei care caută „scurtături”

Dr. Daniela Stegaru atrage atenția asupra informațiilor din social media și a automedicației.

„Tratamentul este un ajutor, nu un eșec. Obezitatea este o boală, iar managementul ei trebuie să fie medical”, a spus aceasta. Medicul subliniază că sfaturile de pe internet nu pot înlocui evaluarea și monitorizarea de specialitate.

„Pacienții nu sunt singuri, dar ajutorul funcționează doar atunci când este cerut și urmat corect”, a concluzionat dr. Stegaru.