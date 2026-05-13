Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai multe persoane ar fi suferit toxiinfecții alimentare în urma participării la un eveniment privat organizat la un hotel din municipiu, notează Agerpres.

Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă după ce mai multe persoane ar fi suferit de toxiinfecții alimentare în urma participării la un eveniment privat organizat la sfârșitul săptămânii trecute la un hotel din municipiul Iași.

Potrivit reprezentanților DSP, până în prezent sunt internate 14 persoane, iar alte 33 prezintă simptome și se află la domiciliu.

„Cinci persoane sunt internate la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi. Alte patru persoane s-au prezentat în UPU din gardă. Sunt doi pacienţi internaţi la Râmnicu Sărat, doi la Huşi şi o persoană la Braşov. De asemenea, mai sunt 33 de persoane simptomatice la domiciliu”, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Voicescu, purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi.

- articolul continuă mai jos -

DSP a recoltat probe din alimente, apă și suprafețe

Potrivit reprezentanților DSP Iași, în cadrul anchetei epidemiologice au fost recoltate coproculturi, probe de sanitație, probe de apă și probe din alimente.

Toate probele sunt analizate în laboratorul Direcției de Sănătate Publică Iași.

„Starea generală a persoanelor afectate este bună, iar ancheta epidemiologică este în desfăşurare pentru stabilirea cauzei exacte a îmbolnăvirilor”, a declarat sursa citată.