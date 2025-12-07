Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic specialist cardiolog, a explicat la emisiunea „Fântâna de Sănătate” realizată de nutriționistul Tania Fântână la G4Food, de ce obezitatea este un dușman mai mare decât o boală în sine și că, de fapt, obezitatea este cauza tuturor bolilor de care ne temem cel mai rău: hipertensiune arterială, diabet, insuficiență cardiacă etc.

De asemenea, a vorbit despre cea mai bună dietă pentru menținerea greutății corporale în limite normale.

„De ani de zile, toate studiile, toate ghidurile de practică medicală, fie că sunt în Europa, fie că sunt în Statele Unite, au arată clar că dieta mediteraneană este cea mai sănătoasă dintre ele. De fapt, aceasta este dieta sănătoasă. Este cam tot ce avem în jurul nostru: zarzavatul, legume, fructe, nuci, semințe, pește, pui slab. Este foarte, foarte simplu – și o cantitate foarte mică de sare. Deci noi nu avem nevoie de mai mult de 5g de sare și nu trebuie să ne suplimentăm (alimentele, n.r.) cu sare. Ori nu puțini români obiceiul de a pune sare mâncare înainte ca să o guste”, spune el.

Legătura dintre obezitate și afecțiuni

Apoi a explicat legătura dintre obezitate și anumite afecțiuni, unele dintre cele mai geave.

„Obezitatea duce la insuficiență cardiacă, în timp. Oamenii au senzația, spre exemplu, că dacă au o greutate prea mare, pur și simplu o chestiune estetică. Nu! Grăsimea, mai ales aceasta care se depune pe burtă, obezitatea abdominală, este extrem de toxică. Acolo se secretă niște substanțe care, în timp, duc la insuficiență cardiacă, cresc tensiunea arterială, duc la ficatul gras, sufocă pancreasul și apare diabetul, hipertensiune și insuficiență cardiacă.

Astfel încât, de foarte multe ori le spun pacienților să conștientizeze că ei nu au hipertensiune, nu au diabet, nu au o insuficiență cardiacă. Ci au obezitate, complicată cu hipertensiune, complicată cu diabet, complicată cu insuficiență cardiacă. Și dacă înțeleg acest lucru și ajung la greutate ideală, așa cum am exemplu cu zeci de de de pacienți, vezi că tensiunea arterială se normalizează, colesterolul se normalizează, diabetul este mult mai bine controlat sau chiar dispare”, a mai arătat el.