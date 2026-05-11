Un mic dejun simplu, format din iaurt grecesc, fructe și nuci, poate avea un impact important asupra sănătății digestive, susțin trei gastroenterologi citați de publicația Parade. Combinația oferă fibre, probiotice, grăsimi sănătoase și antioxidanți, elemente considerate esențiale pentru echilibrul microbiomului intestinal, conform publicației Parade.

Medicii spun că primul aliment consumat dimineața influențează activitatea sistemului digestiv pe tot parcursul zilei. În plus, un mic dejun echilibrat poate ajuta la menținerea energiei constante și la reducerea poftelor alimentare.

„Sistemul digestiv găzduiește trilioane de bacterii benefice, iar ceea ce mâncăm, mai ales dimineața, joacă un rol important în menținerea lor”, a explicat dr. Vikas Taneja, gastroenterolog la Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center.

Vă recomandăm să citiți și: Ce mănâncă dimineața locuitorii din Costa Rica / Mic dejunul tradițional care spune povestea unei culturi întregi / Cele 16 preparate care definesc diminețile tropicale

Kiwi este unul dintre cele mai studiate fructe în ceea ce privește sănătatea digestivă

Potrivit specialiștilor, cele trei componente de bază ale unui mic dejun prietenos cu intestinul sunt:

- articolul continuă mai jos -

iaurtul grecesc,

fructele proaspete,

nucile și semințele.

Iaurtul grecesc este apreciat pentru conținutul ridicat de probiotice, bacterii benefice care susțin diversitatea florei intestinale. În același timp, are un aport mare de proteine, ceea ce contribuie la senzația de sațietate.

„În loc să cheltuiești bani pe suplimente probiotice, poți obține beneficii similare din câteva linguri de iaurt grecesc”, a spus dr. Rucha Shah, gastroenterolog și hepatolog la HonorHealth.

Fructele, în special fructele de pădure, kiwi, merele și bananele, furnizează fibre și polifenoli care hrănesc bacteriile bune din intestin și pot reduce inflamația. Gastroenterologii spun că kiwi este unul dintre cele mai studiate fructe în ceea ce privește sănătatea digestivă, unele cercetări indicând că două fructe pe zi pot contribui la reglarea tranzitului intestinal.

Nucile și semințele completează acest tip de mic dejun prin aportul de fibre și grăsimi nesaturate. Potrivit medicilor, fibrele ajung în intestinul gros, unde sunt fermentate de bacteriile benefice și transformate în acizi grași cu lanț scurt, compuși care susțin sănătatea mucoasei intestinale.

Specialiștii atrag atenția și asupra produselor ultraprocesate, frecvent asociate cu micul dejun. Iaurturile cu adaos mare de zahăr, granola foarte procesată sau toppingurile dulci pot reduce beneficiile unei mese considerate sănătoase.

Pentru un plus de fibre și nutrienți, medicii recomandă adăugarea unor ingrediente precum:

semințe de chia,

semințe de in,

semințe de cânepă,

puțină miere,

ovăz simplu.

Alte variante de mic dejun considerate benefice pentru sănătatea digestivă sunt ouăle cu pâine integrală, smoothie-urile cu iaurt și fructe sau terciul de ovăz cu banane și afine.

Gastroenterologii recomandă trei reguli simple pentru un mic dejun care susține sănătatea intestinului: alegerea alimentelor cât mai puțin procesate, diversificarea ingredientelor și includerea zilnică a unui aliment fermentat.