Cojile de ouă, zațul de cafea sau cojile de banane pot deveni aliați surprinzători pentru grădină. Specialiștii spun că multe resturi alimentare care ajung de obicei la gunoi pot îmbunătăți solul și susține creșterea plantelor, potrivit Mediafax.

La nivel global, aproximativ o treime din alimentele produse ajung la gunoi.

Michael Karapetian, liderul unei campanii dedicate reducerii risipei alimentare, atrage atenția că resturile alimentare contribuie semnificativ la schimbările climatice.

Potrivit acestuia, compostul reintroduce nutrienți esențiali în sol și reduce cantitatea de deșeuri care ajunge în depozitele de gunoi, notează realsimple.com.

Cojile de ouă adaugă calciu în sol

Cojile de ouă zdrobite pot fi folosite direct în grădină deoarece adaugă calciu în sol.

Michael Clarke, horticultor și fondator al Yardwork, spune că acestea ajută la creșterea plantelor și pot preveni putrezirea vârfurilor florilor la roșii.

Cojile pot fi presărate direct pe sol sau folosite ca recipiente mici pentru răsaduri.

Cojile de citrice pot ține insectele la distanță

Cojile de portocale și lămâi eliberează azot pe măsură ce se descompun.

În plus, mirosul puternic poate ține la distanță furnicile și afidele.

Acestea pot fi adăugate direct în grădină sau în compost.

Cojile de banane susțin dezvoltarea rădăcinilor

Cojile de banane conțin calciu, magneziu și potasiu, nutrienți importanți pentru dezvoltarea plantelor.

Specialiștii spun că acestea susțin creșterea rădăcinilor, fotosinteza și vigoarea plantelor.

Recomandarea este ca ele să fie tăiate în bucăți mici și îngropate în sol în jurul plantelor.

Resturile de legume se descompun rapid

Cojile de cartofi, morcovi, castraveți sau resturile de țelină și salată se descompun rapid și sunt bogate în potasiu și fosfor.

Michael Clarke recomandă să fie îngropate direct în pământ, într-un șanț superficial.

Zațul de cafea este bogat în azot

Zațul de cafea este o sursă importantă de azot și poate fi presărat în jurul plantelor sau amestecat cu mulciul.

Karapetian spune că acesta are un pH neutru și este potrivit pentru majoritatea plantelor.

Există însă și excepții: ierburile mediteraneene preferă un mediu mai alcalin, iar specialiștii recomandă să nu fie folosit în cantități excesive.