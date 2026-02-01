Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, nu prin cantitate, ci prin compoziție. Un mic dejun dezechilibrat poate declanșa senzația de foame încă din primele ore și poate duce la un consum mai mare de alimente pe parcursul zilei, avertizează consilierul de nutriție dr. Ion Niculaescu, prezent în emisiunea „Fântâna de sănătate”, realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână.

Potrivit specialistului, mesele bogate în carbohidrați simpli – precum pâinea albă, dulceața sau zahărul adăugat în cafea – determină o creștere rapidă a glicemiei. Aceasta este urmată de o scădere bruscă, care induce foamea precoce și favorizează alegeri alimentare mai consistente la mesele următoare. „Această fluctuație creează predispoziția de a fi flămând toată ziua”, explică Niculaescu.

În schimb, un mic dejun care conține proteine, grăsimi sănătoase și fibre – de exemplu o omletă cu legume și o felie de pâine integrală – asigură un control mai bun al glicemiei și menține senzația de sațietate timp de patru-cinci ore. Chiar dacă este mai sărac caloric decât cerealele ultraprocesate, acest tip de masă ține de foame mai mult.

Specialistul subliniază că foamea nu este un lucru negativ, ci un semnal natural al organismului. Importantă este intensitatea ei. O foame moderată, apărută la câteva ore după masă, indică un aport alimentar corect. Diferența dintre foame și poftă rămâne esențială pentru un control sănătos al alimentației.