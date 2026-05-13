Ce mănâncă Sir David Attenborough la 100 de ani / Naturalistul spune că și-a schimbat complet alimentația: „Am devenit mult mai vegetarian decât credeam că voi fi vreodată”

13 mai 2026, Nutriție
Ce mănâncă Sir David Attenborough la 100 de ani / Naturalistul spune că și-a schimbat complet alimentația: „Am devenit mult mai vegetarian decât credeam că voi fi vreodată”
Captură video Instagram
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Sir David Attenborough, una dintre cele mai iubite și respectate voci din lumea documentarelor despre natură, a împlinit 100 de ani pe 8 mai 2026. În cele peste opt decenii de carieră, celebrul naturalist și realizator BBC a călătorit în aproape toate colțurile lumii, documentând viața sălbatică și vorbind constant despre importanța protejării planetei. Dar pasiunea pentru natură nu este singurul lucru pe care Attenborough îl consideră important pentru o viață lungă și sănătoasă, potrivit mymodernmet.

Naturalistul spune că una dintre schimbările majore pe care le-a făcut în ultimii ani a fost alimentația, orientându-se tot mai mult spre o dietă bazată pe plante.

David Attenborough spune că a redus aproape complet carnea roșie

Într-un interviu din 2017, Attenborough declara:

„Cu siguranță mi-am schimbat dieta. Nu într-un mod dramatic. Dar nu cred că am mai mâncat carne roșie de luni întregi.”

Ulterior, în 2020, acesta a explicat că alimentația sa a devenit „mult mai vegetariană” decât și-ar fi imaginat vreodată.

„Mănânc brânză, trebuie să recunosc, și mănânc pește. Dar, în mare parte, în ultimii ani am devenit mult mai vegetarian decât credeam că voi fi vreodată”, a spus acesta.

- articolul continuă mai jos -

De ce susține o alimentație bazată mai mult pe plante

În episodul Human din seria Planet Earth III, lansată în 2023, Attenborough a vorbit și despre impactul agriculturii intensive asupra mediului.

„Dacă ne îndepărtăm de consumul de carne și lactate și ne orientăm către o dietă bazată pe plante, atunci energia soarelui merge direct în cultivarea hranei noastre”, explica el.

Naturalistul susține că acest model alimentar ar putea reduce semnificativ cantitatea de teren folosită pentru producția de hrană și ar avea beneficii importante pentru planetă.

Aceleași idei apar și în cartea sa A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future, unde vorbește despre impactul activităților umane asupra naturii și despre nevoia unor schimbări alimentare pe termen lung.

Ce spun studiile despre reducerea consumului de carne roșie

Attenborough nu este singurul care promovează o alimentație predominant vegetală.

Numeroase studii au asociat reducerea consumului de carne roșie cu:

  • un risc mai mic de boli cardiovasculare
  • niveluri mai sănătoase ale colesterolului
  • reducerea riscului anumitor tipuri de cancer

American Institute of Cancer Research recomandă limitarea consumului de carne roșie la maximum trei porții pe săptămână.

„Consumul a peste 18 ounces de carne roșie pe săptămână poate crește riscul de cancer”, avertizează organizația.

Cu ce poate fi înlocuită carnea roșie

Specialiștii recomandă alternative bogate în proteine și fibre, precum:

  • pește
  • carne de pui
  • fasole
  • linte
  • năut
  • tofu
  • tempeh
  • nuci și semințe
  • ciuperci

Aceste alimente conțin mai puține grăsimi saturate și pot susține sănătatea cardiovasculară și metabolică.

Nu doar alimentația contează

David Attenborough spune că și alte obiceiuri au contribuit la starea sa de sănătate de-a lungul vieții.

Printre acestea:

  • activitatea fizică constantă
  • timpul petrecut în natură
  • menținerea curiozității și a activității mentale

Toate aceste lucruri sunt susținute și de cercetările moderne privind longevitatea și îmbătrânirea sănătoasă.

Cu ocazia aniversării sale, mii de oameni i-au transmis mesaje de apreciere pe rețelele sociale.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de BBC Earth (@bbcearth)

„Vă rog să lăsați acest om să trăiască pentru totdeauna”, a scris un utilizator pe Instagram.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
13 mai
Regula 5-4-3-2-1-0/ Secretul simplu al unui chirurg pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă/ Dincolo de genetică, stilul de viață este definitoriu
Regula 5-4-3-2-1-0/ Secretul simplu al unui chirurg pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă/ Dincolo de genetică, stilul de viață este definitoriu
Nutriție
13 mai
De ce americanii pot mânca pâine în Europa, dar nu și acasă? Americanii cu intoleranță la gluten și „efectul Europa”
De ce americanii pot mânca pâine în Europa, dar nu și acasă? Americanii cu intoleranță la gluten și „efectul Europa”
Nutriție
13 mai
Kimchi: ce este, de ce este considerat sănătos și cum îl putem integra în alimentația noastră / Sfatul nutriționistului Tania Fântână
Kimchi: ce este, de ce este considerat sănătos și cum îl putem integra în alimentația noastră / Sfatul nutriționistului Tania Fântână
Nutriție
13 mai
Soia și cancerul de sân: ce arată studiile despre fitoestrogeni/ Dr. Irina Mateieș, specialist în nutriție oncologică, ne spune cât de sigur este consumul de soia
Soia și cancerul de sân: ce arată studiile despre fitoestrogeni/ Dr. Irina Mateieș, specialist în nutriție oncologică, ne spune cât de sigur este consumul de soia
Nutriție
12 mai
Bananele pot ajuta la scăderea colesterolului „rău”. Ce spun cardiologii și cu ce e bine să le combini
Bananele pot ajuta la scăderea colesterolului „rău”. Ce spun cardiologii și cu ce e bine să le combini