Sir David Attenborough, una dintre cele mai iubite și respectate voci din lumea documentarelor despre natură, a împlinit 100 de ani pe 8 mai 2026. În cele peste opt decenii de carieră, celebrul naturalist și realizator BBC a călătorit în aproape toate colțurile lumii, documentând viața sălbatică și vorbind constant despre importanța protejării planetei. Dar pasiunea pentru natură nu este singurul lucru pe care Attenborough îl consideră important pentru o viață lungă și sănătoasă, potrivit mymodernmet.

Naturalistul spune că una dintre schimbările majore pe care le-a făcut în ultimii ani a fost alimentația, orientându-se tot mai mult spre o dietă bazată pe plante.

David Attenborough spune că a redus aproape complet carnea roșie

Într-un interviu din 2017, Attenborough declara:

„Cu siguranță mi-am schimbat dieta. Nu într-un mod dramatic. Dar nu cred că am mai mâncat carne roșie de luni întregi.”

Ulterior, în 2020, acesta a explicat că alimentația sa a devenit „mult mai vegetariană” decât și-ar fi imaginat vreodată.

„Mănânc brânză, trebuie să recunosc, și mănânc pește. Dar, în mare parte, în ultimii ani am devenit mult mai vegetarian decât credeam că voi fi vreodată”, a spus acesta.

De ce susține o alimentație bazată mai mult pe plante

În episodul Human din seria Planet Earth III, lansată în 2023, Attenborough a vorbit și despre impactul agriculturii intensive asupra mediului.

„Dacă ne îndepărtăm de consumul de carne și lactate și ne orientăm către o dietă bazată pe plante, atunci energia soarelui merge direct în cultivarea hranei noastre”, explica el.

Naturalistul susține că acest model alimentar ar putea reduce semnificativ cantitatea de teren folosită pentru producția de hrană și ar avea beneficii importante pentru planetă.

Aceleași idei apar și în cartea sa A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future, unde vorbește despre impactul activităților umane asupra naturii și despre nevoia unor schimbări alimentare pe termen lung.

Ce spun studiile despre reducerea consumului de carne roșie

Attenborough nu este singurul care promovează o alimentație predominant vegetală.

Numeroase studii au asociat reducerea consumului de carne roșie cu:

un risc mai mic de boli cardiovasculare

niveluri mai sănătoase ale colesterolului

reducerea riscului anumitor tipuri de cancer

American Institute of Cancer Research recomandă limitarea consumului de carne roșie la maximum trei porții pe săptămână.

„Consumul a peste 18 ounces de carne roșie pe săptămână poate crește riscul de cancer”, avertizează organizația.

Cu ce poate fi înlocuită carnea roșie

Specialiștii recomandă alternative bogate în proteine și fibre, precum:

pește

carne de pui

fasole

linte

năut

tofu

tempeh

nuci și semințe

ciuperci

Aceste alimente conțin mai puține grăsimi saturate și pot susține sănătatea cardiovasculară și metabolică.

Nu doar alimentația contează

David Attenborough spune că și alte obiceiuri au contribuit la starea sa de sănătate de-a lungul vieții.

Printre acestea:

activitatea fizică constantă

timpul petrecut în natură

menținerea curiozității și a activității mentale

Toate aceste lucruri sunt susținute și de cercetările moderne privind longevitatea și îmbătrânirea sănătoasă.

Cu ocazia aniversării sale, mii de oameni i-au transmis mesaje de apreciere pe rețelele sociale.

„Vă rog să lăsați acest om să trăiască pentru totdeauna”, a scris un utilizator pe Instagram.